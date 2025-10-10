¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡×¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬ ¶åÏº¥ö³Ù¤Î»àÆ®¥»¥Ã¥È¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó¤¬¸ø³«CTM²ñ°÷¥¹¥«¥¤¥¹¥Æー¥¸°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀèÃåÈÎÇä¤¬10·î17Æü¤è¤ê³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬ ¶åÏº¥ö³Ù¤Î»àÆ®¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Á÷¤Ï2026Ç¯3·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï23,100±ß¡£10·î17Æü16»þ¤è¤êCTM²ñ°÷¥¹¥«¥¤¥¹¥Æー¥¸°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀèÃåÈÎÇä¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡×¤è¤êºÇ½ª·èÀï»þ¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¡Ö¥ó¡¦¥À¥°¥Ð¡¦¥¼¥Ð¡×¤òS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÂè48ÏÃ¡Ö¶õ²æ¡×¤Ç¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Î»àÆ®¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2ÂÎ¤Ë·ì¤·¤Ö¤¤ÈÀã¤ÎÉ½¸½¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ù¥ë¥È¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¢ー¥¯¥ë¡×¤È¡Ö¥²¥É¥ëー¥É¡×¤Ï¸ß¤¤¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
【商品情報公開】
¡Ø#²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡Ù¤è¤ê
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬ ¶åÏº¥ö³Ù¤Î»àÆ®¥»¥Ã¥È¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¡Ö¥ó¡¦¥À¥°¥Ð¡¦¥¼¥Ð¡×¤Ë¥À¥áー¥¸¤ÈÀã¤ÎÉ½¸½¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î2ÂÎ¥»¥Ã¥È¡ª#t_shf pic.twitter.com/TWCNUMK0Em
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦CLUB TAMASHII MEMBERS ¥¹¥«¥¤¥¹¥Æー¥¸°Ê¾å ÀèÃåÈÎÇä
10·î17Æü16»þ～10·î19Æü23»þ
¡¦CLUB TAMASHII MEMBERS Á´²ñ°÷ÃêÁªÈÎÇä
10·î20Æü12»þ～10·î22Æü23»þ
¡¦Á´°÷ÃêÁªÈÎÇä
10·î24Æü12»þ～10·î27Æü23»þ
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç