¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Ë¼ã´³·ç¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ë¥Î¡¼4 E-¥Æ¥Ã¥¯¤è¤êÀßÃÖ´¶¤Ï¹â¤¤¡£19¥¤¥ó¥Á¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î±úÆÌ¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢²÷³è¤ÊÁà½ÄÀ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¡£Æ±¼Ò¤ÎËâË¡¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄì¤«¤éÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ëÄø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±«Å·»þ¤Ëµ¤Ä¥¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼¡¦¥¿¥¤¥ä¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤À¡£
¸ºÂ®»þ¤äÀû²ó»þ¤Ë¤Ï¡¢1563kg¤È·Ú¤¯¤Ï¤Ê¤¤¼Ö½Å¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤ò±£¤µ¤º¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÌá¤·¡¢¥é¥¤¥óÊäÀµ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÁà¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¤Ë¤Ï°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ê¡¢³ºÅö¥¯¥é¥¹¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡£µ»½Ñ¼Ô¤¬¡¢»×Î¸¿¼¤¯³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥ê¥¢¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¾Î»¿¤¹¤Ù¤Áà½ÄÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÊÁ¤Ê¥ß¥Ë¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊJCW¡Ë¡¦¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î3Âæ¤Ç¤Ïµ»½ÑÅª¤ËºÇ¤â¹âÅÙ¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë»î¾è¼Ö¤Ï¡¢Æ°ÅªÇ½ÎÏ¤òºÇ¤âÄÉµá¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£
JCW¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¾¯¤·Û£Ëæ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±Î½¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤â¶¦´¶¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¥ê¥¢¥É¥¢¤¬È÷¤ï¤ê¡¢3¥É¥¢¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤è¤ê¼ÂÍÑÀ¤ÏÍ¥¤ì¤ë¡£Â¾Êý¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢4 E-¥Æ¥Ã¥¯¤ä¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E¤ØÊÂ¤Ö¤Û¤É¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ËÄ¹¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢¥ß¥Ë¤ÎÁö¤ê¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡£2Âæ¤è¤êÌó100ps¤â¶¯ÎÏ¤ÊJCW¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡£Ä¾Àþ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶½Ê³¤òÍ¶¤¤¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤ÎÌöÆ°´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¯¡£
Â®¤á¤Î±¿Å¾¤Ç¿¿²Á¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë
¤¿¤À¤·º£²ó¤Ï¡¢²Á³ÊÂÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤è¤ê¹µ¤¨¤á¤Ê»ÅÍÍ¤Î¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤ÎÁö¤ê¤Ø¡¢¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ç¨¤ì¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ç¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥¹¥Ô¥ó¤ä¥È¥ë¥¯¥¹¥Æ¥¢¤Ï²ò¾Ã¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢¥¥Ó¥¥ÓÁö¤ê²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹Å¤á¤À¤¬¡¢Â®ÅÙ°è¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤âÁý¤¹¡£Â®¤á¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿²Á¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ËÁö¤é¤»¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¡£¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤âÆ±ÍÍ¤È¤¤¤¨¡¢°ÕÍßÅª¤Ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡£¥é¥¤¥óÄ´À°¤ÎÉý¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-EÊÂ¤ß¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÇÀµ³Î¡£ÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¸ÄÀÅª¡£¥·¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¯¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¾å¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ç´Ý¤¤OLED¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¿·»þÂå¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¹¥¤¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤³Ú¤·¤µ
¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î3Âæ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Î³ä¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤á¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹Å¤¯¡¢Éý¹¤¤ÌÜÅª¤ä²ÈÂ²¤ØÅ¬¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁö¤ê¤Ø¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
Â¾Êý¡¢4 E-¥Æ¥Ã¥¯¤Ï²÷Å¬À¤ËÍ¥¤ì¡¢¸ÄÀ¤ÇÎô¤é¤Ê¤¤¡£¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ã»½ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£Èæ³ÓÅª¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ê¤é¡¢Áí¹çÎÏ¤Ç¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤òÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤ì°Ê³°¤Î2Âæ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ø¤â¡¢µ¿Ìä¤ÏÊú¤«¤Ê¤¤¡£¹ÓÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ð¸³Ë¤«¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï³Î¤«¤ÊEV¤ò°Â²Á¤ËÄó¶¡¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ø¡¢·É°Õ¤òÊú¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¾®ÊÁ¡¦°Â²Á¤ÊÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¡3Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§2Ëü8245¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó559Ëü±ß¡¿»î¾è¼Ö¡Ë
Á´Ä¹¡§4214mm
Á´Éý¡§1805mm
Á´¹â¡§1555mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§159km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§8.0ÉÃ
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§363km
ÅÅÈñ¡§7.5km/kWh
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1563kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§43.6kWh
µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡§100kW¡ÊDC¡Ë
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§168ps
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§29.5kg-m
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§1Â®¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿Á°ÎØ¶îÆ°
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§2Ëü9495¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó584Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4140mm
Á´Éý¡§1800mm
Á´¹â¡§1570mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§149km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§8.2ÉÃ
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§297km
ÅÅÈñ¡§6.4km/kW
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1462kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§52.0kWh
µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡§100kW¡ÊDC¡Ë
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§150ps
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§24.9kg-m
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§1Â®¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿Á°ÎØ¶îÆ°
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§4Ëü920¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó798Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4079mm
Á´Éý¡§1754mm
Á´¹â¡§1514mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§199km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§6.4ÉÃ
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§344km
ÅÅÈñ¡§6.1km/kWh
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1825kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§49.2kWh
µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡§95kW¡ÊDC¡Ë
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§258ps
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§35.6kg-m
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§1Â®¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿Á°ÎØ¶îÆ°