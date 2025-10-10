ÅÅÆ°¤À¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡¡4 E-¥Æ¥Ã¥¯¡¡¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¡¡¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E¡Ê1¡Ë¡¡¤ª¼êº¢EV 3ÂæÈæ³Ó
ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤ÆÃÄ§¤òÆÀ¤¿4 E-¥Æ¥Ã¥¯
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¡¢¶õÁ°¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ë¡£¶ì¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¸ºß¤·¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤Ï·ã¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Êº®Íð¤ØÙæ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï»¶È¯Åª¤ËÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Ø¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁª¤Ö¤Ê¤é¥É¥ì¡©¡¡¥ë¥Î¡¼4 E-¥Æ¥Ã¥¯¡¡¥ß¥Ë¡¦¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¡¡¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E
EV¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢3Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó594Ëü±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£AUTOCAR¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡¢±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ë¥Î¡¼4 E-¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤È¡¢¥À¡¼¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊJCW¡Ë¡¦¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
º£²ó¤ÎÈæ³Ó»î¾è¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼4 E-¥Æ¥Ã¥¯¡£¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î5 E-¥Æ¥Ã¥¯¤Îµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤ÆÃÄ§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¸«¤ë¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
³¹¤Ê¤«¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¡£½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ØÎ©¤Á´ó¤ì¤Ð¡¢°ìºÝÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
Êä½õ¶âÈ´¤¤Ç¤â¤ª¼êº¢¤Ê¥ß¥Ë¡¦¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó
4 E-¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï1500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó30Ëü±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¶âÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï2Ëü5495¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó504Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£»î¾è¼Ö¤â3Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó594Ëü±ß¡Ë¤ÏÀÚ¤ë¡£¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï52kWh¤¢¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï150ps¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥397km¤¬¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E¤â¡¢¹¥Å¬¤Ê1Âò¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï3000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó59Ëü±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢»î¾è¼Ö¤Î²Á³Ê¤Ï2Ëü8245¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó559Ëü±ß¡Ë¡£¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï43kWh¤È¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï168ps¤¢¤ê¡¢363km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò»ý¤Ä¡£
Êä½õ¶âÈ´¤¤Ç¤â2Ëü8905¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó572Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡¢¥ß¥Ë¡¦¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó E¤âÍÎÏ¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÚ¤«¤Ë¹â³Û¤Ç258ps¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê»ÅÍÍ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡£
ÁàºîÀ¤ÎÎÉ¤¤¼ÖÆâ¡¡¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê²ÃÂ®
¾è¤êÈæ¤Ù¤ëµÖÎÍÃÏÂÓ¤òÌÜ»Ø¤¹4»þ´Ö¤ò¡¢4 E-¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¥µ¥é¥ê¤ÈÁö¤ê¤¤Ã¤¿¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤ÏºÇÂç100kW¤ØÂÐ±þ¤·¡¢½¼ÅÅµÙ·Æ¤â¼êÃ»¤ËºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¾å¤ÇÆ°¤¯¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤¬¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¥ë¡¼¥È¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÇØ¤¬¹â¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÖºÜµ¡Ç½¤ÎÁàºî¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¡¢À°Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî¤ê¤¬´Å¤¤¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤¯¤é¤¤¡£
½õ¼êÀÊÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖRenault 4¡×¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¥â¡¼¥É¼¡Âè¤Ç¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¿§¤ò¡¢Ç¤°Õ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
²ÃÂ®¤Ï¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡£³ê¤é¤«¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¸Çò¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢Í¥¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï±Ô¤¯¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ò¾®µ¤Ì£¤è¤¯Áö¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥â¡¼¥É¤òÌä¤ï¤º·Ú²÷¡¡¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿ÀöÎýÅÙ
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ëÎ¢¤Î¥Ñ¥É¥ë¤Ç¡¢²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï4ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂ®ÅÙ´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥ï¥ó¥Ú¥À¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¸ú¤¤¬1ÈÖ¼å¤¤¥â¡¼¥É¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢²óÀ¸»þ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥ó¥×¤¬Åô¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï»¿Æ±¤·Æñ¤¤¤¬¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤òÌä¤ï¤º²óÆ¬À¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥ë¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï²÷Å¬¡£¥Ä¥®¥Ï¥®¤À¤é¤±¤ÎÏ©ÌÌ¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Î®¤·¡¢18¥¤¥ó¥Á¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ø¼ê¤ò¾Æ¤¯ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤Ç¸Â³¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥ë¥Î¡¼4 E-¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
4 E-¥Æ¥Ã¥¯¤Î½¼Â´¶¤Ï¡¢¾®Þ¯Íî¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ëÍÛµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¤â¤Î¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎÀöÎýÅÙ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿¿å½à¤Ë¤â¤¢¤ë¡£°ÕÍßÅª¤ÊÁö¤ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Î¤è¤¦¤Ê¹çÀ®¥¨¥ó¥¸¥ó²»
²¤½£¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ½¨¤Ç¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡¢¥â¥ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¡£¾®¤µ¤Ê¥¯¡¼¥Ú¡¢¥×¡¼¥Þ¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤°¡£
ºÇ¶áÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿EVÈÇ¡¢¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤Ï¡¢Äã²Á³ÊÂÓ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤Ï¹â¤¤¤È¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥Þ¡¦¥¸¥§¥ó-E ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ë¥Î¡¼4 E-¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁàºîÀ¤Ï¡¢4 E-¥Æ¥Ã¥¯¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¹¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹çÀ®¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿ ST¤Î¤è¤¦¤Ê¶Á¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡£Ã±Ä´¤Ê²ÃÂ®´¶¤Ø¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
