¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢¡ÈÈôÌö¤ÎÃÏ¡É¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¡¡°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¡¢¤¢¤¹11ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Á¸å11¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û·ò¹¯Èþ¡ª¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¥²¥¹¥È¤¬À¤³¦¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¡¦»Å»ö´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢MC¤¬¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¥í¥±¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëËÜ²»¤äÎ¢ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿·ÌÚ¤Î¡È¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡É¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£2014Ç¯¤ËCM»£±Æ¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤¬Â©¤Å¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÆ°Êª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÆ°Êª±à¤òË¬Ìä¡£Êü¤·»ô¤¤¤Ë¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ä¡¢¥¥ê¥ó¤Ø¤Î±Â¤ä¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÃÏÃæ³¤¤Îµû²ð¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤â´®Ç½¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿À¸¿è¤ÎÎ¹¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·ÌÚ¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Í¡¼¥¿³¤´ß¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤â½ä¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£10 ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¿·ÌÚ¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëº£¤Î»Ñ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡¢Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤È¡¢°úÂà¤¹¤é¹Í¤¨¤¿¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤ò¤á¤°¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·ÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¸ì¤ë¡£30Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÌÚ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î¤«¤é¿·¤¿¤ËMC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¡£4¥ö·îÁ°¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÎÙ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÙÅÄ¡£º£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈËÙÅÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
