¡¡Ì¾¸Å²°¾ë¤Ç10·î10Æü¡¢ºù¤ÎÌÚ¤¬¾Æ¤±¤ë¥Ü¥ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÀ¾Ç·´Ý¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÅÚ¼ê¤Ç±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¿¦°÷¤ä·ÙÈ÷°÷¤ª¤è¤½10¿Í¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¤µ2¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¸Ï¤ì¤¿ºù¤ÎÌÚ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÀÐ³À¤ÎÅÚÎÝ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¶è°è¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Ë²Ð¤Îµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢9Ç¯Á°¤Ë¤â¥¿¥Ð¥³¤Î²Ð¤ÎÉÔ»ÏËö¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ü¥ä¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£