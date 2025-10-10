¥í¥¶¥ó±§¼£¸¶¡¡Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ËÅ¬Ç¤¤¹¤®¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¡¡¡Ö¤³¤³¤ä¤«¤é¸À¤¦¤±¤É¡Ä¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¡×¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥¶¥ó¡×¤Î±§¼£¸¶»Ëµ¬¡Ê49¡Ë¤È¿û¹Ê¸¡Ê48¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿·Æâ³Õ¤Ë¤â¤·Ì±´ÖÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Ã¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿±§¼£¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤ÆÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¿û¤¬¡Ö²¶¤¢¤ë¤è¡¢ÎÓ½¤¤µ¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡ÖÎÓÀèÀ¸¤Ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â°ì½Ö¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢°ËÂô¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÅìÂç½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÂôÂó»Ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿û¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö±§¼£¸¶¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤À¤±Ç§¤á¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Í¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È±§¼£¸¶¤Ï¡Ö¤³¤³¤ä¤«¤é¸À¤¦¤±¤É¡¢°ËÂô·¯¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤Ç¤â°ËÂô·¯¤ÏÃ¯¤ËÆ´¤ì¤Æ¥¯¥¤¥º¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö²¶¡×¤È¤É¤ä´é¤Ç¥Ü¥±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿û¤â¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶¦´¶¤·¤¿¡£