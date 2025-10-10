TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤Þ¤º¤ÏÂ®Êó¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤ÎÀµ¸á¡¢º£¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢Àµ¼°¤ËÄäÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï¥¬¥¶ËÌÉô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÀÞ¡¢º½±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¡¢¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç·³¤ÎÉôÂâ¤ä¼ÖÎ¾¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÄäÀï³«»Ï»þ´Ö¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤ÇÂç¤­¤ÊÇúÈ¯²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤­¡¢¹õ¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÀïÈ¯¸ú¤Î¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Î¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÆâ¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥¶¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Ï6Ëü7000¿Í¤¬Ì¿¤ò¼º¤¤¡¢²ÈÂ²¤äÀ¸³è´ðÈ×¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÄäÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨º£¸å¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤³¤Î¸å¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤ÎÂè2ÃÊ³¬¤Ø¤Î¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£