Å·¿´¡ÖËÍ¤ò°ìÈÖ¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤âÂ³¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤ËWBO¿·²¦¼Ô¥á¥Ç¥£¥Ê¤¬¹çÎ®
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖPrime¡¡Video¡¡Boxing¡¡14¡×WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡11·î¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ë¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬10Æü¡¢ÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Äë·ý¥¸¥à¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆá¿ÜÀî¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï9·î14Æü¡ÊÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢Á°WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë4²óTKO¾¡¤Á¤·¡¢¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±¥¸¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æá¿ÜÀî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤¿¤á¡¢¼«¤éÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤ÎÍèÆü¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤òÆÀ¤¿Æá¿ÜÀî¤ÏÆ±¥¸¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏËÍ¤ò°ìÈÖ¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÎÉ¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤âÂ³¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¥·¥³¿Í4Áª¼ê¤È¤Î¼ÂÀïÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æü¤ËÆü¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë»þ¤È½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Îº¹¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë1²ó1²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¹¹¤Ë¸·¤·¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ËËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢¹¹¤Ë¶¯¤¤»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£Äë·ý¥¸¥à¤Ï¤È¤Æ¤â·ëÂ«ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥¸¥à¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¡¡¡ÉChispa¡É¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£