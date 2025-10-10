¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê5¥¥í4205±ß¡¡4½µÏ¢Â³4200±ßÂæ¤Î¹âÃÍÂ³¤¯
¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï4½µÏ¢Â³¤Ç5¥¥í4200±ßÂæ¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê6±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ4205±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¿·ÊÆ²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Í×°ø¤Ç¡¢4½µÏ¢Â³¡¢4200±ßÂæ¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¡Ö¥³¥á¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¡×¤Ï747Ëü7000¥È¥ó¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤è¤ê68Ëü5000¥È¥óÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð2017Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢½¸²ÙÃÊ³¬¤Ç¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ëºî¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾®Çä²Á³Ê¤Ï¤¹¤°²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
