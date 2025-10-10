¡Ú ¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼ ¡ÛÎ©²ÖÍýº´¤µ¤ó¡Ö5Ç¯ÌÜ¸¡ºº·ë²Ì¡¡°Û¾ï¤Ê¤·¡×´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë ¡Èº£Æü¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡É
2020Ç¯¤ËÄ¾Ä²¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Ä²¡¦»ÒµÜ¡¦ÍñÁã¤Ê¤É¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÎ©²ÖÍýº´¤µ¤ó¤¬¡¢È¯ÉÂ¤«¤é5Ç¯¤ò·Ð¤¿¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö´â5Ç¯ÌÜ¸¡ºº·ë²Ì¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£°Û¾ï¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö°ì±þ5Ç¯´²²ò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö´²²ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤À¤±¤Ï¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º5Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯11·î24Æü¤Ë¡Ö¹ðÇò¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÄ¾Ä²´â¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÄ²¡¢»ÒµÜ¡¢ÍñÁã¤Ê¤É¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÖÀè·î¡¢¼ê½Ñ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Î¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±º£¤Î½êºÆÈ¯¤âÌµ¤¯½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¤â¡Ö4Ç¯ÌÜ¤Î¸¡ºº·ë²Ì¡×¡Ö°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤È¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¿ä°Ü¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎºÝ¡Ö¤¢¤È1Ç¯¡£2²ó¤¢¤ë¸¡ºº¤âÎÉ¤¤Êó¹ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ©²Ö¤µ¤ó¤ÏÀÞ¤Ë¿¨¤ì¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥í¥°¤ÇÅê¹Æ¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡ÖJapan Cancer Forum 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤ë¤Ê¤É¡¢¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦·Ð¸³¤ò¥·¥§¥¢¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
