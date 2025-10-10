¿åÅè¥Ò¥í¡Ê41¡Ë¡¢Ì¼¤È¼Ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËºÊ¡¦°¼¹á¡Ê37¡Ë¤¬È¿±þ ¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö2¿Í¤Ç¤¤¤¿¤éÈà½÷¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÅè¥Ò¥í¡Ê41¡Ë ¤¬¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¼¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ºÊ¤Ç²Î¼ê¤Î°¼¹á¡Ê37¡Ë¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÅè¥Ò¥í¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ä¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2009Ç¯¤Ë°¼¹á¤È·ëº§¤·¡¢10ºÐ¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¿åÅè¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤äÃåÊª¤òÃå¤¿Ä¹½÷¤Î¼·¸Þ»°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿åÅè¥Ò¥í¤¬Ì¼¤ÈÏÃ¤¹»Ñ
¡¡2025Ç¯10·î9Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤¬µÞ¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¿È¹½¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤ÆâÍÆ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï²¶¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÇØ¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£º£¤Ï¤â¤¦°¼¹á¤È10¥»¥ó¥Á¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ì¼¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢°¼¹á¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥ÑÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£2¿Í¤Ç¤¤¤¿¤éÈà½÷¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï!?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë