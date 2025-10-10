¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î½÷ÀÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô
¡¡¡Ú¥ª¥¹¥í¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤Ï10Æü¡¢2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤Ç¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î½÷À¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡Ê58¡Ë¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÈºÛ¿§¤ò¶¯¤á¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¡ÖÌ±¼çÅª¸¢Íø¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤òÉ¾²Á¡£¶áÇ¯¤ÎÃæÆîÊÆ¤Ç¡ÖÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÍ¦µ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ¤Ï¼ø¾ÞÍýÍ³¤Ç¡Ö¸¢°Ò¼çµÁ¼Ô¤¬¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿»þ¤³¤½¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÄñ¹³¤¹¤ë¼«Í³¤Î¼é¸î¼Ô¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï»ýÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï¡Ö¾Þ¤Ï¹ñÌ±¤Î¡ÊÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤Î¡Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤À¡×¤È¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¸½ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Î¥ë¥Ó¥ª»á¤éÊÆ¾å²¼Î¾±¡µÄ°÷¤ÏºòÇ¯8·î¡¢¡ÖÌ±¼çÅªÅý¼£¤Î²óÉü¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤òÉ¾²Á¤·¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤òÊ¿ÏÂ¾Þ¸õÊä¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¾Þ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¼õ¾Þ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Í¥¹°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³èÆ°¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·èÄê¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£