ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ç¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤¬¤Û¤«¤Ë3¤«½ê¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ç¤Ï¡¢º£·î5Æü¤ËÀîºê»Ô¤Î³á¤¬Ã«±Ø¤Ç¡¢¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¤ÎÉÔÈ÷¤¬¸¶°ø¤ÇÉáÄÌÎó¼Ö¤È²óÁ÷Îó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¤Þ¤Ç¤ËÁ´Àþ¤Ç¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¢§ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦Âç°æÄ®Àþ¤ÎÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤Ç1¤«½ê¡¢¢§¿·²£ÉÍÀþ¤Î¿·²£ÉÍ±Ø¤Ç2¤«½ê¤Ë¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄêÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢Îó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢»ÊÎá½ê¤¬Îó¼Ö¤Î¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÀÄ¿®¹æ¤ò½Ð¤¹ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿®¹æ¤ÎÀßÄê¤ò²þ½¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£