¡ÚBIOHEAL BOH¡ÛÆüËÜÀè¹ÔÈ¯Çä¡ª»åÂ«Æþ¤êÈþÍÆ±Õ¤Ç¡È°ú¤Äù¤á¥Ï¥êÈ©¡É¤Ø
´Ú¹ñ¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°È¯¤Î¿Íµ¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBIOHEAL BOH¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Òー¥ë¥Ü¡Ë¡×¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Î°ú¤Äù¤á¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆüËÜ¤ËÀè¹Ô¾åÎ¦¡ªÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò»å¾õ¤Ë¤·¤¿¡È¤È¤í¤±¤ë»åÂ«²¡É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™︎ 3D¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ð¥¤¥ª¥È¥¯¥·¥ëPLGA¥»¥é¥à¡×¤¬10·î25Æü¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¥í¥Õ¥È¡¦PLAZA¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£´Ú¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬PLGA¹¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¼«Âð¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥±¥¢¤ò¡£
¤È¤í¤±¤ë»åÂ«¤Ç°ú¤Äù¤á¥±¥¢♡¿·´¶³Ð¥»¥é¥à
¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™︎ 3D¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ð¥¤¥ª¥È¥¯¥·¥ëPLGA¥»¥é¥à
¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™︎ 3D¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ð¥¤¥ª¥È¥¯¥·¥ëPLGA¥»¥é¥à¡×¡Ê30mL¡¿3,520±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î»å¾õÈþÍÆ±Õ¡£
ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡È»åÂ«²¡É¤¬È©¤Î¾å¤Ç¤È¤í¤±¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¡£PLGA¹¤ä17¼ï¤Î¥Ú¥×¥Á¥É⁸¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™︎⁷¤Ê¤É¤Î¸·ÁªÀ®Ê¬¤¬¡¢Ç¯Îð¥µ¥¤¥ó*⁹¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÎÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*1¡¡¡Ê¥¢¥¯¥ê¥í¥¤¥ë¥¸¥á¥Á¥ë¥¿¥¦¥ê¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡¿£Ö£Ð¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¡ÊÆý»À¡¿¥°¥ê¥³ー¥ë»À¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥Þ¥ó¥Ë¥Èー¥ë¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*2¡¡²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡¢¡Ê¥¢¥¯¥ê¥í¥¤¥ë¥¸¥á¥Á¥ë¥¿¥¦¥ê¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡¿£Ö£Ð¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¡ÊÆý»À¡¿¥°¥ê¥³ー¥ë»À¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥Þ¥ó¥Ë¥Èー¥ë¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þー£Î£á¡¢¥«¥ó¥Æ¥ó¡¢¥¢¥ë¥®¥ó»À£Ã£á¡¢¥Þ¥¤¥«¡¢»À²½¥Á¥¿¥ó¡¢¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ìー¥Ä¡¿¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥¢¥ë¥¥ë¡Ê£Ã£±£°－£³£°¡Ë¡Ë¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þー¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*3¡¡2024Ç¯1·î～2024Ç¯8·î¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¤Î¥¯¥êー¥à¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¥Ï¥ê¡¢ÃÆÎÏ¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡Ê¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°Ä´¤Ù¡Ë
*7¡¡Æý»ÀÛå¶ÝÈ¯¹Ú±Õ¡¢¥Õ¥ë¥¯¥È¥ª¥ê¥´Åü¡¢¥Õ¥ë¥¯¥¿¥ó¡¢¥¤¥Ì¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡¢¥Ù¥¿¥¤¥ó¡¢ ¦Â－¥°¥ë¥«¥ó¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*8¡¡¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－£±¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É－£±¥»¥Á¥ë¡¢¥¸¿Ý»À¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¥¸¥¢¥ß¥Î¥Ö¥Á¥í¥¤¥ë¥Ù¥ó¥¸¥ë¥¢¥ß¥É¡¢¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－£²¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－£¸¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－£±¡¢¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¥Ý¥ê¥Ú¥×¥Á¥É¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－£·¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥ª¥¯¥¿¥Ú¥×¥Á¥É－£³¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－£²¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－£³¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－£µ¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－£¹¡¢¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－£±Æ¼¡¢¥Î¥Ê¥Ú¥×¥Á¥É－£±¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－£µ¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥Ú¥ó¥¿¥Ú¥×¥Á¥É－£´¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡¡*9¡¡´¥Áç¤ä¥Ï¥êÉÔÂ¤Î¤³¤È
¿´Ìö¤ëÅß¤Î¹á¤ê♡¥â¥ë¥È¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Û¥ê¥Ç¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È
ÇöËì¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¤Ç¡ÈÊñ¤ß¹þ¤à¡É¥Ï¥ê♡½¸Ãæ¥Þ¥¹¥¯
¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™︎ 3D¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ð¥¤¥ª¥È¥¯¥·¥ëPLGA¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥¯
11·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™︎ 3D¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ð¥¤¥ª¥È¥¯¥·¥ëPLGA¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê1Ëç¡¿286±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«Ìó0.03mm¤Î¶ËÇö¥²¥ë¤¬È©¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡£
PLGA¹¤ä18¼ï¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¹¹¡¢¥³¥éー¥²¥ó*⁵¤ò¶Å½ÌÇÛ¹ç¤·¡¢10～20Ê¬¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê¤ò½¸Ãæ¥Á¥ãー¥¸¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥Ä¥ä¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÎÈ©¤Ø¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â»þÃ»¥±¥¢¤ÇÈþÈ©¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¢ö
*1¡¡¡Ê¥¢¥¯¥ê¥í¥¤¥ë¥¸¥á¥Á¥ë¥¿¥¦¥ê¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡¿£Ö£Ð¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¡ÊÆý»À¡¿¥°¥ê¥³ー¥ë»À¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥Þ¥ó¥Ë¥Èー¥ë¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*5¡¡²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡¡
*11¡¡¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－1¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É－1¥»¥Á¥ë¡¢¥¸¿Ý»À¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¥¸¥¢¥ß¥Î¥Ö¥Á¥í¥¤¥ë¥Ù¥ó¥¸¥ë¥¢¥ß¥É¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－8¡¢¥Î¥Ê¥Ú¥×¥Á¥É－1¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－9¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－5¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－8¡¢¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－1¡¢¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－1Æ¼¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥Æ¥È¥é¥Ú¥×¥Á¥É－7¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－1¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É－5¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－12¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥È¥¤¥ë¥Ú¥ó¥¿¥Ú¥×¥Á¥É－4¡¢¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－9¡¢¥Ú¥ó¥¿¥Ú¥×¥Á¥É－3¡¢¥ª¥ê¥´¥Ú¥×¥Á¥É－2¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡¡
¥é¥¤¥ó»È¤¤¤Ç³ð¤¨¤ë¡È360ÅÙ¥Ï¥êÈ©¡É
3D¥¿¥ó¥¿¥ó¥¯¥êー¥à
¥¿¥ó¥¿¥ó¥Þ¥¹¥¯
¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö#3D¥¿¥ó¥¿¥ó¥¯¥êー¥à⁴¡×¤ä¡¢¥¯¥êー¥à¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥¿¥ó¥¿¥ó¥Þ¥¹¥¯¹²¡×¤È¤Î¥é¥¤¥ó»È¤¤¤Ç¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¤Ë¡£
»Å¾å¤²¤Î¥¯¥êー¥à¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ê´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
ÆüÃæ¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤Ë¤âÆÃÊÌ¥±¥¢¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿È©°õ¾Ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
*4¡¡¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™ 3D¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¤Î¤³¤È
*12¡¡¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Àー¥à™︎ 3D¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥êー¥à¥Þ¥¹¥¯¤Î¤³¤È
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¡È¼«¿®¤Î¤â¤Æ¤ë¥Ï¥êÈ©¡É¤ò¥×¥é¥¹
È©¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÖBIOHEAL BOH¡×¤Î¿·ºî¥·¥êー¥º¡£»åÂ«ÈþÍÆ±Õ¤ÈÇöËì¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥¹¥Æ¸å¤Î¤è¤¦¤Ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀè¹ÔÈ¯Çä¤Îº£¤³¤½¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥±¥¢¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ï¥êÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Þ¤È¤¦¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦♡