¼«¸øÏ¢Î©26Ç¯¤Ç½ª»ßÉä¡Ä¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦Êý¿Ë¤òÅÁÃ£¡¡¹â»Ô»á¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¡ÄÂçÊÑ»ÄÇ°¡×ÀÆÆ£»á¡ÖÀ¿¤ËÉÔ½½Ê¬¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¡×
Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¸á¸å¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¡£
¤³¤Î¾ì¤Ç¸øÌÀÅÞ¤«¤é¹â»ÔÁíºÛ¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡§
°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡§
¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡£
26Ç¯´Ö¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë½ª»ßÉä¤¬¡£
°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë°Å±À¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬10Æü¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï´±Å¡¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡§
¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤È¼óÁê¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¼ç¿Í¤Î¿´ÇÛ¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊQ.¤³¤Î¤¢¤È¼«¸ø¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤Ï¡ËÆÃ¤Ë¡¢¤Ï¤¤¡¢¤¸¤ã¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ËºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10Æü¸á¸å¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¡£
¤É¤³¤«¹Å¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÉ½¾ð¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òÊø¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë²ñÃÌ¤Ç¡¢26Ç¯Â³¤¤¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤«¤éÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«¸øÏ¢Î©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é26Ç¯Á°¤Î¾®Þ¼Æâ³Õ¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¼«Í³ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÂå¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐÎ©¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¼«¸øÏ¢Î©¤Ï26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢6ÆüÁ°¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£»ÑÀª¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ä»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬È¿È¯¡£
Î¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤«¤é3¤Ä¤Î·üÇ°ÅÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎò»ËÇ§¼±¤È³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍÌäÂê¤Î2ÅÀ¤Ç¤ÏÇ§¼±¤ò¶¦Í¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ä¤ë1ÅÀ¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬Âç¤¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡§
1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬À¯¼£»ñ¶â¤ò½ä¤ëÉÔµºÜÌäÂê¤Î¤±¤¸¤á¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÅÞ¤ÎÍ×¿¦¤Ëµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÉÔµºÜµÄ°÷¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤ò¤Ï¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ï9ÆüÌë¡¢ÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½¼Ô¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬Ï¢Î©¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÐÀÊ¼Ô¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Î©·ÑÂ³¤«¡¢Î¥Ã¦¤«¡£
¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤Ç¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤ÆÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞËÜÉô¤ËÌá¤Ã¤¿¹â»Ô»áÁíºÛ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¼«¼¼¤ÎÃæ¤Ø¡£
°ìÊý¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬²ñÃÌ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼ê¤òÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¹Ê¤ëµ¬À©¶¯²½¤Î¼Â¸½¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¿¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÀ¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡£
¹¹¤Ë¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤â¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å5»þÁ°¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡§
¡ÖÅÞÆâ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¼êÂ³¤¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÊÖ»ö¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÍè½µ¤Ë¤â°ìÅÙ¶¨µÄ¤ò³«¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÀèÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤â¤¹¤Ù¤¯°ì¤Ä°ì¤Ä¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÌîÅÞ»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£