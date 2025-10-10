¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÈþ½÷¡¡·î¥Á¥ã¥óÉ½»æ¤ËºÆ¤Ó¹ßÎ×¡¡ÈþÃ«´Ö¤È¥Ï¥¤¥ì¥°¤ÇÌ¥Î»¡¡
¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤È¤³¤Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¿Íµ¤¤Î·¬Åç³¤¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó 11·îÆÃÂç¹æ¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë¤Ç·ò¹¯Èþ¤òÈäÏª¤·¤¿·¬Åç³¤¶õ¤µ¤ó
·¬Åç¤µ¤ó¤¬·î¥Á¥ã¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¡£É½»æ¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¡£Ë¤«¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÈþÃ«´Ö¤È¥Ï¥¤¥ì¥°¡£¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë·¬Åç¤µ¤ó¤âÈþËÆ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£Î¾ÌÌBIG¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢11·î¹æ¸ÂÄêQUO¥«¡¼¥É¡Ê2¼ï¡Ë±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¢¨±þÊç¼ÔÉéÃ´¤¢¤ê¡Ë¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·¬Åç³¤¶õ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¯¤ï¤¸¤Þ¤ß¤¯¡¡2004Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T150¡¡2022Ç¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È·ò¹¯Åª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£1st¼Ì¿¿½¸¡ØSUMMER OF LOVE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¼ñÌ£¤Ï³¤³°±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¡ÆÃµ»¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@m_mk71¡Ë¡¢Instagram¡Ê@me_1480mm¡Ë