超特急が10月12日、13日に開催される『ZOZOFES』に出演する。この開催を前に、超特急とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを発売。そのコラボアイテムの撮影現場にリアルサウンドは潜入し、メンバーへインタビューを行った。

（関連：【写真＆動画あり】超特急、2025年を振り返る！ “夢”へ続く道「大きな一歩が踏み出せた」）

自分たちのライブのみならず、さまざまなイベントに多く出演する今、超特急はステージにどのような想いを懸けているのか。『ZOZOFES』出演への意気込みはもちろん、2025年の活動、そして来年2026年に迎える結成15周年に向けて、カイ、リョウガ、ユーキ、タカシ、シューヤ、マサヒロに話を聞いた。（編集部）

■全力で僕たちのエンターテインメントをしたい（ユーキ）

――超特急は、Ryosuke Yamadaさん、HANAさんが出演する『ZOZOFES』1日目に出演されます。まずは意気込みを聞かせてください。

ユーキ：2組ともしっかり共演するのは初めて。今をときめく皆様と肩を並べてライブができることをとても光栄に思っていますし、2組のファンの方々もいらっしゃると思うのですが、会場全体を超特急色に染められるように、全力で僕たちのエンターテインメントをしたいと思っています。

――自分たちの単独ライブと、今回の『ZOZOFES』のように複数のアーティストが集まるイベント。パフォーマンスをするうえではどのような違いがありますか？

カイ：こういった自分たち主催のライブじゃないイベントやフェスは、僕たちを知らない方も多いし、初めて観たという方がほとんどになる可能性も高い。そういった方たちにはもちろんお目当てのアーティストさんがいると思いますが、このフェスを盛り上げるという意味では皆さん仲間なので、「この時間はみんなで一緒に楽しもうよ」という思いで、自分たちのライブをやるようにしています。

――超特急がフェスやイベントに出演したあと、SNSに「超特急初めて観たけど楽しかった」というコメントをよく見かけます。

リョウガ：うれしいですね。

カイ：実際に、フェスきっかけで超特急を好きになったという方もかなりいらっしゃって。フェスやイベントをきっかけに、超特急のツアーにきてくれたりするんですよ。僕たちはずっとライブで育ってきたグループなので、今回の『ZOZOFES』も、見た方が僕たちのツアーに来たくなるような時間にしたいなと思います。

タカシ：ボーカルとして超特急の楽曲のよさを伝えるということは大前提ではあるんですけど、僕たちをというよりも、8号車（ファンの呼称）の皆さんの一体感とかそういうものに圧倒されて超特急をもっと好きになってくださったり、超特急に興味を持ってくださったりする方がとても多い印象があるので、僕たちを応援してくださっている8号車の皆さんにも注目していただけると、より超特急のライブの楽しさやよさが伝わるんじゃないかなと思います。

シューヤ：フェスやイベントでは、僕たちのことを知らない方でも盛り上がりやすいように、一緒に声を出して楽しんだり、一緒に踊ったりできるような楽曲を織り交ぜています。初めて観た方でも超特急のライブに入り込めるようなライブ作りというのは、曲のセレクトから意識していますね。

――『ZOZOFES』の日のセットリストも楽しみですね。

シューヤ：はい。初めて見る方も、一緒に踊ったり、タオルや手をあげたり、なんでもいいのでぜひライブに参加してくれるとうれしいです。

――今回のライブを記念して、ZOZOTOWNとのコラボアイテムも制作されたそうですね。今日の撮影では皆さんが実際に身につけていますが、どんなアイテムなのか教えてください。

カイ：僕が今身につけているのは、スウェットパンツと、腰に巻いているチェックのネルシャルです。タカシが着ているシャツの色違いです。どちらも普段使いしやすいアイテムだなと思いました。僕、お散歩が趣味なんですけど、スウェットパンツで行くことも多いので、これでも行けそうだなと。それに、裏起毛で温かいのでこれからの季節にもちょうどいい。部屋着としてはもちろん、普段着としても着られるし、僕たちはリハ着でもいいし。チェックシャツも、ちょっとヴィンテージっぽい色合いでおしゃれ。「ちょうどチェックシャツ欲しいと思って探していた」という方にもおすすめです。自分たちのグッズでスウェットパンツは出したことがありますけど、さすがにチェックシャツは出したことがなかったので、ぜひ今回チェックしてみてもらえたらうれしいです。

タカシ：僕は今日、靴以外、全身がコラボアイテムです。でもそう思わないくらい自然なアイテムで。ライブで出すアイテム、特に洋服って、そのライブでしか着られないというイメージがどうしてもあると思うんですが、このアイテムは普段から着やすいので僕たち超特急のことをより身近に感じてもらえるようなアイテムになっているんじゃないかなと思います。着心地もいいし、着ているだけで心が弾みます。

マサヒロ：僕が着ているTシャツは、着やすいし、カラーバリエーションが9色あるんですよ。推しのメンバーカラーのものを買ってもらうのもいいし、普通に好きなカラーを買ってもらってもいいと思う。半袖なので、これからの季節はジャケットを羽織ったりしてもいいし、誰にでも手を出しやすいアイテムなんじゃないかなと思います。

リョウガ：僕はTシャツとショートパンツを着用しています。ショートパンツは大きめなので、部屋着にしてもいいんじゃないかなって勝手に思っています。

シューヤ：僕が履いているこのパンツは……。

――シューヤさんの履いているそのパンツもコラボアイテムなんですね！ 気づきませんでした。

シューヤ：そうなんですよ！ こうやってウエスト部分を折ると「BULLET TRAIN」って書いてあって。例えば、お仕事中は隠していて、お仕事が終わった瞬間にペロッと折って推し活するみたいなこともできます。制服やスーツなどの方は難しいかもしれないですけど、私服で働ける方には特にこのパンツは普段から使いやすいと思います。

ユーキ：僕が着ているのはこのタンクトップ。今年は暑いので、残暑のあいだも着やすいし、秋冬にはインナーとして着てもいい。家でリラックスするときに着るウェアとしても使えると思うし、使い方は豊富だなと。今まで僕たちのグッズでは、ロゴがしっかり入っている洋服はあまり出してこなかったので、新しいアイテムとしてぜひ使っていただけたらと思います。

――しかもロゴの入り方もかわいいですよね。

ユーキ：かわいいですよね。だから普段使いしやすいと思います。

■2026年は結成15周年――“夢”が確実になるような年に

――ここからは、少し早いですが、2025年の活動を振り返っていただきたいと思います。まだ約3カ月残してはいますが、ここまでの2025年、超特急にとってはどんな一年でしたか？

カイ：2025年は『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』という僕たち史上最大規模の会場でのツアーが無事に終わったということがいちばんかなと思います。特に最後の2日間は、さいたまスーパーアリーナのスタジアムモードでやらせていただいて。去年末から今年の頭にかけてやっていた『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』というツアーは、メンバーの怪我や体調不良で9人揃ってライブができたのが1回だけだったんですね。その1回も完全にはやりきれなかったし、そこに対してみんな悔いもあったと思う。だから『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』はまず、誰ひとり欠けずに最後まで駆け抜けられたことがよかったし、最大規模のツアーを無事にソールドアウトで終えられたことは、本当に僕たちにとって大きな出来事でした。

マサヒロ：『音楽の日』（TBS系）では2年連続トップバッターをやらせてもらいましたし、音楽番組をはじめとして、テレビに出させてもらうことも多い一年でした。『VS.超特急』（日本テレビ系）という番組も始まって今後の楽しみも増えたし、大きな一歩が踏み出せた年になったんじゃないかなと思います。

マサヒロ

タカシ：音楽活動としても、5月には2nd EP『Why don’t you 超特急？』、9月には22ndシングル『NINE LIVES』をリリースして、いろいろな方々に聴いていただくきっかけやタイミングも増えた一年だったのかなと思っています。『ZOZOFES』のように、たくさんの方に聴いていただける場面を増やせるように、来年以降ももっと頑張っていきたいです。

――今、来年の話が出ましたが、来年2026年は超特急の結成15周年の年です。どんな一年にしたいと思っていますか？

ユーキ：15周年って結構すごいことだと思うんです。人生の半分以上、超特急として活動しているということなので。でも15年続けてこられたのも、応援して着いてきてくださった8号車の皆さんのおかげ。そんな皆さんへしっかり感謝の思いを届けられる年にしたいですし、僕たちは「夢はドーム公演」と言っているので、それが確実になるような年にしたいと思っています。

（文・取材＝小林千絵）