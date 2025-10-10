à²ÆËº¤ì¥Á¥é¸«¤¨áÆ©¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Ï¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Æ¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Êà¥Á¥é¸«¤¨¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBye, summer¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¥é¸«¤¨¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²òÀâ¡£¹õ¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²Æ¤«¤é½©¤Ø°Ü¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸ª¤äÇØÃæ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÃ¤·¤²¤Ê»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼ó¶Ú¤â¥¥ì¥¤¡×¡Ö½©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö½©¤Î¿§¤¢¤¤¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éåºÎï¡×¡Ö²Æ¥³¡¼¥Ç¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ï¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£