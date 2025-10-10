¥×¥íÌîµå¤Ë°ìÈÖ¡ÖÇ®¶¸¡×¤¹¤ë¸©Ì±¤Ï¡©¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡¡¥×¥í¥ì¥¹Ç®¶¸¸©¤Ï°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼Ä´ºº
¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼JSAT¤Ï8Æü¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÇ®¶¸ÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇ®¶¸ÅÙ¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï9·î19Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é50¿Í¤º¤Ä¡¢·×2350¿Í¤Î²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¡£´ÑÀïÉÑÅÙ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈ¯¿®¡¢´ÑÀï¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤Î3¹àÌÜ¤«¤éÇ®¶¸ÅÙ¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¹Åç¸©¤¬µ±¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µµåÃÄ¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑÀïÉÑÅÙ¤ÈÈñÍÑ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹Åç¸©Ì±¤ÎÌó74¡ó¤¬¥×¥íÌîµå´ÑÀï¤ËÈñÍÑ¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ç¤ÏÅçº¬¸©¤È²Æì¸©¤¬Æ±Î¨¤Ç1°Ì¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢Åçº¬¸©¤ÏºòÇ¯¤ÎÂåÉ½¹»¤ÎÌö¿Ê¡¢²Æì¸©¤Ïº£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤¬Ç®¶¸ÅÙ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÏÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬Ç®¶¸ÅÙ¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃË»Ò¤¬»³·Á¸©¡¢½÷»Ò¤Ï´ôÉì¸©¤È¹áÀî¸©¤¬1°Ì¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¹âÃÎ¸©¡¢³ÊÆ®µ»¤Ï´ä¼ê¸©¤È½©ÅÄ¸©¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹âÃÎ¸©¤Ç¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¡ÖSTARDOM¡¡in¡¡KOCHI¡¡2025¡×¤Î³«ºÅ¤¬Ç®¶¸ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤é¿Íµ¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ´¹ñ¸ø±é¤¬´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¹â¹»Ìîµå¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£SNS¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´ÑÀï¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£