¡Ö¤º¤Ã¤È¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×²ò»¶¤«¤é7Ç¯¡Äº£°æÍãà·ãÊÑáºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¤Ë¡ÖÌÌ±Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÇ¯Áê±þ¤Ç¹¥´¶¤â¤Æ¤ë¡×È¿±þÍÍ¡¹
¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç43ºÐ¶á±Æ
¡¡°ì»þ¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£43ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼º£°æÍã¡£¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºÇ¶¯¥«¥ì¡¼²¦¹ñ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡ª¡©¡×¤Î²ó¤Ç¡¢Æ±¸©Æ£Âô»Ô½Ð¿È¤Îº£°æ¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£°æ¤Ï¥Ò¥²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÏÓ¤Î¾åÉô¤Þ¤Ç¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡¢à¥ï¥¤¥ë¥Éá¤Ê»Ñ¤Ë¡£
¡¡à¸©Ì±¤¬°¦¤¹¤ë¥«¥ì¡¼á¤È¤·¤Æ»¹¸ê¾Ì¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¤ò»î¿©¤·¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È´®Ç½¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÊüÁ÷¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤é¤Þ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤ó¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê40Âå¤Î»Ñ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÌÌ±Æ¤Ê¤¤¡×¡Öº£°æÍã¤Ã¤Æ¤¢¤Îº£°æÍã¤«¡©¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤«¤Ã¤±¡¼¤·¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡×¤Ç2002Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê(¸½¡¦STARTO ENTERTAINMENT)¤òÂà½ê¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¾¾ÃÝ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£