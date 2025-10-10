Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó80ºÐ¡ª ºÇ¹âÎð¤Ï94ºÐ¡ª ÎØÅê¤²¤Î¸òÎ®Âç²ñ¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¡Ê»³·Á¡¦Å·Æ¸»Ô¡Ë¡¡
¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤è¤ëÎØÅê¤²¤Î¸òÎ®Âç²ñ¤¬¤¤ç¤¦»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½£²£´£°¿Í¡¢ºÇ¹âÎð¤Ï£¹£´ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó80ºÐ¡ª ºÇ¹âÎð¤Ï94ºÐ¡ª ÎØÅê¤²¤Î¸òÎ®Âç²ñ¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¡Ê»³·Á¡¦Å·Æ¸»Ô¡Ë¡¡
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÎØÅê¤²¤òÄÌ¤·¤Æ·ò¹¯Áý¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤é£µ£¹¥Áー¥à¤ª¤è¤½£²£´£°¿Í¤¬»²²Ã¡¢»î¹ç¤Ï£±¥Áー¥à£³¿Í¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¤ª¤è¤½£¸£°ºÐ¡£ºÇ¹âÎð¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¡¢£¹£´ºÐ¤Î±ü»³¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
½çÄ´¤ËÅê¤²¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯±ü»³¤µ¤ó¡££¹ËÜÃæ£¸ËÜÀ®¸ù¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¤¹¡£
±ü»³¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê£¹£´¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¾å½ÐÍè¡ª½ÐÍè²á¤®¡ª£³£°£°ÅÀ¤¯¤é¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¢£¿¿·õ¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÎØÅê¤²
µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦£¸£²ºÐ¤Î¿ù»³¤µ¤ó¡£¿¿·õ¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÎØ¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡¡¡
¾å»³»Ô¡¡»°ËÜ¾¾»°Í§²ñ£Á¡¡¿ù»³Íø¹¾¤µ¤ó¡Ê£¸£²¡Ë¡Ö²È¤Ç¤ä¤ë¤è¤êÁ´Á³·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ï°ã¤¦¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¡¦¡¦º¬À¤¢¤ë¤±¤É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¡×
ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²¿¤ä¤é¸ª¤â¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥Áー¥à¡£¡¡¡¡
ÊÆÂô»Ô¡¡ËüÀ¤¥¢¥ëK£Á¡¦£Ä¥¯¥é¥Ö¡¡½÷À¡Ö¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¿ÍÎý½¬¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤è¡¢£³£°£°ÅÀ¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦½Ð¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è～¡×
ÊÆÂô»Ô¡¡ËüÀ¤¥¢¥ëK£Á¡¦£Ä¥¯¥é¥Ö¡¡ÃËÀ¡ÖÌ¤½Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê£Ñ¡¥ÌÜÉ¸¤Ï¡©¡Ë¡ÊÃËÀ¡Ë¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡×
¢£Á°²ó²¦¼Ô¤Ï
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Á°²ó²¦¼Ô¡¢Äá²¬»Ô¤ÎÂè£µ³Ø¶èÃË»Ò¥Áー¥à¡£¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬»Ô¡¡Âè£µ³Ø¶èÃË»Ò¥Áー¥à¡¡¸Þ½½Íò½Ó¼£¤µ¤ó¡Ê£¸£µ¡ËÃËÀ¡Ö·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Âè£µ³Ø¶èÃË»Ò¥Áー¥à¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÄ´»Ò¤Ç¤¹¡£
Äá²¬»Ô¡¡Âè£µ³Ø¶èÃË»Ò¥Áー¥à¡¡¸Þ½½Íò½Ó¼£¤µ¤ó¡Ê£¸£µ¡ËÃËÀ¡Ö¤ä¤Ã¤È´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤É¤¦¤«¡¦¡¦¡¦¡×
»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÎØÅê¤²¤òÄÌ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥Áー¥à¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£