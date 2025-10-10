Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÌó40¼ïÎà¤¬½¸·ë¡ªJR¿·»³¸ý±Ø¤Ç¡Ö±ØÊÛ¤Þ¤Ä¤ê¡×³«Ëë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±ØÊÛ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö±ØÊÛ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬JR¿·»³¸ý±Ø¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎÅ´Æ»¤¬1872¡ÊÌÀ¼£5¡ËÇ¯10·î14Æü¤Ë¿·¶¶-²£ÉÍ´Ö¤Ç³«ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Çº£·î14Æü¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ØÊÛ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤ÏËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤ª¤è¤½40¼ïÎà¤Î±ØÊÛ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤Î¤ªÊÛÅö¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤¹¤´¤¤¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹Åç±ØÊÛÅöÅ´Æ»Éô ²ÆÌÜ Í´²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎ¹¹Ô¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È¿§¡¹±ØÊÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±ØÊÛ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê12Æü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢JR¿·»³¸ý±Ø¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹.