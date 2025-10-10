¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¹Åç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¡¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ê¹Åç3¶èÁª½Ð¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¡×
ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Î©¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¡£¹Åç3¶èÁª½Ð¤Î¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÏ¢Î©¤Î²ò¾Ã¤Ç¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
10Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Î°ì¼¼¤ËÆþ¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡£Ï¢Î©´Ø·¸¤Î·ÑÂ³¤«¡¢²ò¾Ã¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Åç¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¡Ä
¢£60Âå
¡ÖÅöÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¶â¸¢ÉåÇÔÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¡Ë¿·¤¿¤ÊÂÐ½èÊýË¡¤äÄó°Æ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¢£50Âå
¡Ö¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¢£50Âå
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤â»ä¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¤º¤Ã¤È»Ä¤·¤Ê¤¬¤é ¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¢£¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö´ßÅÄÁíÍý¤È¶¦¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¹Åç3¶èÁª½Ð¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡£Âçµ¬ÌÏÇã¼ý»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ¾®Áªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¡£¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤È¤·¤Æ´ßÅÄÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤¬»ä¤¬¹Åç3¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾ÅÞ¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÃæ¤ÇÎ¾ÅÞ¤¬²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë¤½¤Î°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤Ï¡Ä
¢£¹Åç2¶èÁª½Ð ¼«Ì±ÅÞ¡¡Ê¿¸ýÍÎ½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤Î¿Í¡Ê¹â»ÔÁíºÛ¡Ë¤Ê¤ê¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ÉÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤âÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ
¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Âç¤¤Ê¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¡£º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú2025Ç¯10·î10Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û