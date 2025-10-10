³áÍµµ®¤ÎÌ¼¡Ö¤³¤ì¥Ñ¥Ñ¡©¡×¡¡¥¢¥Ë¥á»ëÄ°Ãæ¤Ë½é¤á¤ÆÀ¼¤Çµ¤¤Å¤Éã¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¡Ê40¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¼¤¬¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤ò»ëÄ°¤·¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¼ê¤ò·Ò¤°³áÍµµ®¡õÌ¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¤ÇÉÍ¼é°ìÏºÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë³á¤Ï¡¢X¤Ç¡ÖÇ¦¤¿¤Þ´Ñ¤Æ¤¿¤é¡ªÌ¼¤¬¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ª¡ª¡Ø¤³¤ì¥Ñ¥Ñ¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ªÀ¼¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡³á¤Ï2019Ç¯6·î23Æü¤ËÀ¼Í¥¤ÎÃÝÃ£ºÌÆà¤È·ëº§¡£2022Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
