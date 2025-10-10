¹ñÆâ5²Ð»³¤ò½ÅÅÀÉ¾²Á¤Ø¡¡Ì¸Åç»³¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜÄ´ºº°Ñ
¡¡À¯ÉÜ¤Î²Ð»³Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï10Æü¡¢¹ñÆâ111³è²Ð»³¤Î¸½¾õÉ¾²Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢º£¸å½ÅÅÀÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯²Ð»³¤È¤·¤Æ¡¢»ó°¤´¨³Ù¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤äÌ¸Åç»³¡ÊµÜºê¡¢¼¯»ùÅçÎ¾¸©¡Ë¤Ê¤É5²Ð»³¤òÁª¤ó¤À¡£½ÅÅÀÉ¾²Á¤Ï¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÊ®²Ð¤·¤¿²Ð»³¤ä¡¢³èÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¿ä°Ü¤ÎÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ê²Ð»³¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»ó°¤´¨³Ù¤Ï9·î¤Ë¡¢Ì¸Åç»³¤Î¿·Ç³³Ù¤Ï6·î¤«¤éÊ®²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë½ÅÅÀÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢½½ÏÂÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡¢½©ÅÄÎ¾¸©¡Ë¡¢ÁðÄÅÇòº¬»³¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢»°ÂðÅç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î¼¡²ó²ñ¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢¾ÍèÅª¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÊ®²Ð¤Îµ¬ÌÏ¤ä³èÆ°¿ä°Ü¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï´ä¼ê»³¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¤ä¾Æ³Ù¡ÊÄ¹Ìî¡¢´ôÉìÎ¾¸©¡Ë¡¢ºùÅç¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ê¤É8²Ð»³¤¬½ÅÅÀÉ¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤Ø¤ÈÄ¾¤Á¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÃû¸õ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊºùÅç¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡£