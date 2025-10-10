º£Ç¯¤Î¥³¥á¼ý³ÏÎÌ¡¡µîÇ¯¤ËÈæ¤ÙÌó63Ëü¥È¥óÁý¤Î¸«ÄÌ¤·
º£Ç¯¤Î¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬¡¢µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½63Ëü¥È¥óÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ïº£Ç¯¤Î¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ò715Ëü3000¥È¥ó¤È¸«¹þ¤ß¡¢µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ63Ëü4000¥È¥óÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÏÎ×»þ¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥³¥á¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤À¤±¤Î¥³¥á¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÉÔÂ´¶¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¿å¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á¤¬»Ô¾ì¤ËÂ¿¤¯Î®ÄÌ¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®ÃÓÀºÊÆÅ¹¡¦¾®ÃÓÍýÍºÂåÉ½¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¾å¤²»ß¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÔÆâ¤Î¥³¥áÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢º£¸å¤â5¥¥í¤¢¤¿¤ê4000±ß¤«¤é5000±ßÂæ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Öº£ÅÙ¤Ï²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¥³¥áºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÉ¬¤º¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¸»º¼Ô¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¤Ç¤¶ñ¹ç¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê»Ø¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²áµî30Ç¯¤Î¥³¥á¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡Öºî¶·»Ø¿ô¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎµÞ·ã¤Êµ¤¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¼ÂÂÖ¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤éÇÑ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢²áµî5Ç¯¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤Ç¯¤È¾¯¤Ê¤¤Ç¯¤ò½ü¤¯3Ç¯Ê¬¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¡Öºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¤³¤Î¡Öºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¡×¤ò¡Ö102¡×¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÀ¿å¾ÊÆâ¤«¤é¤â¡Ö»²¹Í¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡¢²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£