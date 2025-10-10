¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡¡ËüÇî½ªÎ»¸å¤â¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½
¡¡²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤Ï£±£°Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌÅ¸¡ØÅ·¶õ¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î»êÊõ¡Ù¡×¡Ê£²£µÆü¡Á£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£²Æü¡áÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡Ë¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î°ìÉô¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡¢¥Ú¥ë¥¸¡¼¥Îºî¡¦ÀµµÁ¤Î´ú¡Ë¤äÆüËÜ½é¸ø³«¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Áºî¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥³¼ê¹Æ¡×¤ÎÃæ¤«¤éÂè£±£µ£¶»æÍÕ¡Ö¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¡¢¥Í¥¸¤òÀÚ¤ëÁõÃÖ¡×¡¢Âè£±£±£±£²»æÍÕ¡Ö´¬¤¾å¤²µ¡¤ÈÌý°µ¥Ý¥ó¥×¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡²£»³»ÔÄ¹¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿£²£°£²£µÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÂåÉ½¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë»á¤Ï¡Ö¡ÊËüÇî¤ÎÅ¸¼¨½àÈ÷¤ÎºÝ¡Ë¥¢¥È¥é¥¹¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤¿»þ¡¢µã¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ±Å¸³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ¤Î¡ËÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»öÁ°¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥¸¥å¥êÊ¸²½Âç¿Ã¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Âç¿Ã¤¬¡Ê£¹·î£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤ÇË¬Æü¤·¤¿ºÝ¤Ëµö²Ä¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»êÊõ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃóÆü¥¤¥¿¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñÂç»È¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎËüÇî¤È¡ØÅ·¶õ¤Î¥¢¥È¥é¥¹Å¸¡Ù¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿²£»³»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÄ¶°ìÎ®¤Î¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡£Âçºå¤Ç°ú¤Â³¤Å¸¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËüÇî¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿·Ò¤¬¤ê¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
