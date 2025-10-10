¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¡¡ÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡ÖÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤ÇÂ¿Æñ¤ÊÁ¥½Ð¡×¡ÖÌîÅÞ¤ÎÁí°Õ¤Î¿Í¤ò¼óÁê¤Ë¡×ÂçÊ¬
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ëÎ¾ÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¸á¸å2»þÁ°¤«¤é¹ñ²ñÆâ¤Ç¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Î©¤Î·ÑÂ³¤ò¤á¤°¤ê¸øÌÀÅÞÂ¦¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òµá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÂ¦¤¬¤É¤¦²óÅú¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Î¤¢¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤ÎÀ¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Î°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¤ÏTOS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤ÇÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¡£¿·ÁíºÛ¤òÁª¤ó¤Ç¿ôÆü¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢Â¿Æñ¤ÊÁ¥½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Î¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎµÈÂ¼Å¯É§´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ï²æ¡¹¡£ÅÞ°÷¤«¤é¿§¡¹¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤¬ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂåÉ½¤ÎÊý¿Ë¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎµÈÅÄÃéÃÒÂåÉ½¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÌîÅÞ¤¬·ëÂ«¤·¤Æ¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ µÈÅÄÃéÃÒÂåÉ½
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢¡ÊÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î¡Ë¼óÈÉ»ØÌ¾¤ÇÌîÅÞ¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÊý¤òÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï1999Ç¯¤Î¾®Þ¼À¯¸¢¤Î»þ¤«¤é26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¯¸¢¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ò¾Ã¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ïº£¸å¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¸©Æâ¤Ç¤Î³Æ¼ï¤ÎÁªµó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
