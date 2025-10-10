¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï...¡×¸øÌÀµÄ°÷¤¬È¿ÏÀ¡¡¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Ë¤è¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¡Ö¸«Î©¤Æ¡×¤Ë
¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î10Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤È¤ÏÊÌ¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÐÀîÇî¿ò»²±¡µÄ°÷¤¬X¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¿ùÂ¼»á¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æµ¿Ìä¤¬¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼ê¤òÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¹Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¬À©¶¯²½¤Î¼Â¸½¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î²óÅú¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¿¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¸øÌÀÅÞ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤ÇÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÜ²»¤ÏËÍ¤Í¡¢Îò»ËÇ§¼±¤È¤«¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤«¤é¸«¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ËÜ²»¤Î¤È¤³¤í¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¸«Î©¤Æ¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÂÐ±þ¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÀî»á¤ÏX¤ÇÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¿ùÂ¼¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÁÇ°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤âÌîÅÄÂåÉ½¤¬¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤µ¤¨¤´Íý²òÄº¤±¤ì¤Ð¼Â¸½¤¹¤ë¸½¾õ¤Ç¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌõ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤âÊóÆ»¿Ø¤«¤é½Ð¤¿¡Ö¤Ê¤¼ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤¬¸òÂå¤·¤¿º£Ï¢Î©²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÊÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ë¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î·ëËö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£