µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬Êü¤Ä¡È¹á¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¡É¤ÎÍ¶ÏÇ¡¡±ð¤ä¤«Èþ¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦
µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬10·î8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥åー¥ë¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ËÁí³Û8000Ëü±ß¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¤¬µ±¤¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹á¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢µÈ²¬¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖHIGH JEWELLERY¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¹á¤ê¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç´±Ç½Åª¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÈà½÷¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¹á¿å¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹á¤ê¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä«¤Ï¿´¤òÀ°¤¨¤ë¹á¤ê¡¢Ìë¤ÏÌþ¤ä¤·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹á¤ê¡£¹á¤ê¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¡¢¼«Ê¬¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
TASAKI¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤È¹á¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ò¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£