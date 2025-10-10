Ì¼¤òÄë¤Ë²Ç¤¬¤»¡¢µÜÃæ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤ëÆ£¸¶Æ»Ä¹¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·×²èÄÌ¤ê¡×¡¿¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ »ç¼°Éô¡Ê10¡Ë
ÂçÄ¹ÊÔÎø°¦¾®Àâ¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎºÍ½÷¡¿¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ »ç¼°Éô¡Ê1¡Ë
²Ú¤ä¤«¤ÊÊ¿°Â¤Îµ®Â²¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¸»»á¤Î·¯¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¡£À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»ç¼°Éô¡£´Á³Ø¤ËÄ¹¤±¤¿Éã¡¦Æ£¸¶°Ù»þ¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¿°Âµ®Â²¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£Éã¤«¤é´Á³Ø¤ÎºÍÇ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÁïÌÀ¤Ê¼°Éô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ë´Á³Ø¤ÏÌµÍÑ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÎ®µ®Â²¤æ¤¨¤Î¶ìÏ«¤âÀä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï´Æ½¤¡¿»³ËÜ½ß»Ò¡¢¤Þ¤ó¤¬ºî²è¡¿ÄéÍø°ìÏº¡¢¥«¥Ð¡¼¡¦É½»æ¡¿¶×²»¤é¤ó¤Þ¤ë¤Î½ñÀÒ¡Ø³ÑÀî¤Þ¤ó¤¬³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º ¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ »ç¼°Éô¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á»³ËÜ½ß»Ò¡¢¶×²»¤é¤ó¤Þ¤ë¡¿¡Ø³ÑÀî¤Þ¤ó¤¬³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º ¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ »ç¼°Éô¡Ù