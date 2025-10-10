²¤½£³ô¡¡ÇäÇã¸òºø¤·Êý¸þ´¶Ë³¤·¤¤¡¢»ñ¸»´ØÏ¢¤äËÉ±Ò´ØÏ¢¤¬ÆðÄ´
²¤½£³ô¡¡ÇäÇã¸òºø¤·Êý¸þ´¶Ë³¤·¤¤¡¢»ñ¸»´ØÏ¢¤äËÉ±Ò´ØÏ¢¤¬ÆðÄ´
Åìµþ»þ´Ö18:46¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9500.05¡Ê-9.35¡¡-0.10%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡24575.83¡Ê-35.42¡¡-0.14%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 8043.94¡Ê+2.58¡¡+0.03%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12612.78¡Ê+3.63¡¡+0.03%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö18:46¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡46631.00¡Ê+38.00¡¡+0.08%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6782.25¡Ê+3.00¡¡+0.04%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡25302.25¡Ê+13.00¡¡+0.05%¡Ë
¡¡½µËö¤ò¹µ¤¨¤Æ²¤½£³ô¤Ï¡¢Á´ÈÌ¤ËÊý¸þ´¶¤¬Ë³¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶¹ç°Õ¤òÈ¯¸ú¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»´ØÏ¢³ô¤â°Â¤¤¡£°ìÊý¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É£É£Ô³ô¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ»þ´Ö18:46¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9500.05¡Ê-9.35¡¡-0.10%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡24575.83¡Ê-35.42¡¡-0.14%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 8043.94¡Ê+2.58¡¡+0.03%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12612.78¡Ê+3.63¡¡+0.03%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö18:46¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡46631.00¡Ê+38.00¡¡+0.08%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6782.25¡Ê+3.00¡¡+0.04%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡25302.25¡Ê+13.00¡¡+0.05%¡Ë
¡¡½µËö¤ò¹µ¤¨¤Æ²¤½£³ô¤Ï¡¢Á´ÈÌ¤ËÊý¸þ´¶¤¬Ë³¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶¹ç°Õ¤òÈ¯¸ú¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»´ØÏ¢³ô¤â°Â¤¤¡£°ìÊý¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É£É£Ô³ô¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£