¥æ¡¼¥¸¤¬°Õ³°¤ÊËÜÌ¾¤ò¸ø³«¡¡¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¾Á°¤¬¡×ÊÐ¸«¤ÇÇº¤ó¤À²áµî¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤¬ËÜÌ¾¤ò¸ø³«¤·¡¢¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖËÍ¤¬£µºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥Ø¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢ËÜÌ¾¡Ö£Ô£è£ï£í£á£ó¡¡£Ç£ï£ò£ä£ï£î¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¾Á°¤¬¥È¡¼¥Þ¥¹¥´¡¼¥É¥ó¤Ïµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¤Ï²áµî¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âËÜÌ¾¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥æ¡¼¥¸¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££²£°£²£³Ç¯£²·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡Ö¤Û¤Üµ¡´Ø¼Ö¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾Á°¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Øµ¡´Ø¼Ö¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÊÐ¸«¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£