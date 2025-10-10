¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¦¤±¡ÄÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤¬°ì»þ4Ëü7500±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»þ´Ö³°¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÀèÊª¤Ï4Ëü7500±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¹ÔÊý¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°¤ÎÆü¤è¤ê491±ß²¼Íî¤·¡¢4Ëü8088±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è°ú½ªÎ»¸å¤Î¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö³°¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÀèÊª¤Ï¡¢°ì»þ4Ëü7500±ßÂæ¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÏ¢Î©¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ô¹â¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£