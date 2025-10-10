【午後の紅茶】限定デザインの「午後ティーフルーツバッグ」がもらえる午後の紅茶 FRUITS & ICE TEAサンプリングイベント開催！

キリンビバレッジは、2025年10月11日から13日まで、東京・名古屋・大阪で「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA STAND」を開催します。

午後ティー新作＆限定バッグが無料でもらえる

9月23日に発売された「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフルーツ/白ぶどうとレモン」の2品の発売を記念して、東京・名古屋・大阪の3都市で限定イベントを開催。

来場者には、「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフルーツ/白ぶどうとレモン」のどちらかと、数量限定・本イベント限りの「午後ティーフルーツバッグ」が無料でもらえます。

「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA STAND」の概要は以下の通り。

・【東京】MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース（東京都渋谷区神南一丁目23番10号）

・【名古屋】ＫＩＴＴＥ名古屋 1Fアトリウム（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号）

・【大阪】 ＫＩＴＴＥ大阪 1F多目的広場（大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号）

開催期間：2025年10月11日から10月13日までの3日間限定

営業時間：12時から18時まで（予定）

料金：無料

「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフルーツ」 「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA 白ぶどうとレモン」のどちらか1種類と、オリジナルデザインのクリアバッグ「午後ティーフルーツバッグ」1点を無料でもらうことができます。

当日配布数量がなくなり次第終了。また、もらえる商品を選ぶことはできません。

悪天候の際など、予告なくイベント内容が変更や中止になる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部