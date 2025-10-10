【午後の紅茶】限定デザインの「午後ティーフルーツバッグ」がもらえる午後の紅茶 FRUITS & ICE TEAサンプリングイベント開催！
キリンビバレッジは、2025年10月11日から13日まで、東京・名古屋・大阪で「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA STAND」を開催します。
午後ティー新作＆限定バッグが無料でもらえる
9月23日に発売された「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフルーツ/白ぶどうとレモン」の2品の発売を記念して、東京・名古屋・大阪の3都市で限定イベントを開催。
来場者には、「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフルーツ/白ぶどうとレモン」のどちらかと、数量限定・本イベント限りの「午後ティーフルーツバッグ」が無料でもらえます。
「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA STAND」の概要は以下の通り。
・【東京】MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース（東京都渋谷区神南一丁目23番10号）
・【名古屋】ＫＩＴＴＥ名古屋 1Fアトリウム（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号）
・【大阪】 ＫＩＴＴＥ大阪 1F多目的広場（大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号）
開催期間：2025年10月11日から10月13日までの3日間限定
営業時間：12時から18時まで（予定）
料金：無料
「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA オレンジとグレープフルーツ」 「午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA 白ぶどうとレモン」のどちらか1種類と、オリジナルデザインのクリアバッグ「午後ティーフルーツバッグ」1点を無料でもらうことができます。
当日配布数量がなくなり次第終了。また、もらえる商品を選ぶことはできません。
悪天候の際など、予告なくイベント内容が変更や中止になる場合があります。
東京バーゲンマニア編集部