¡Ö»°Âë»ö·ï¡×ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç½é¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¡¡ÊÛ¸îÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
1949Ç¯¤Ëµì¹ñÅ´¤ÎÅìµþ¡¦»°Âë±Ø¤Ç6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡Ö»°Âë»ö·ï¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤ÆÉÂ»à¤·¤¿¸µ±¿Å¾»Î¤Î°äÂ²¤Ë¤è¤ëºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬Å´Æ»ÀßÈ÷¤ÎÀìÌç²È¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¿³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö»°Âë»ö·ï¡×¤Ïµì¹ñÅ´¤Î»°Âë±Ø¤Ç1949Ç¯¤ËÌµ¿Í¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤ÆÃ¦Àþ¤·¡¢6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÅ¼ÖÅ¾Ê¤Ã×»à¤Îºá¤Ç¸µ±¿Å¾»Î¤ÎÃÝÆâ·Ê½õ¸µ»à·º¼ü¤Î»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ¸µ»à·º¼ü¤Ï¤½¤Î¸åÉÂ»à¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡ËÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢11·î¤ÎºÛÈ½¤ÇÅ´Æ»ÀßÈ÷¤ÎÀìÌç²È¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¿³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢È¯À¸¤«¤é70Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ÏÅ´Æ»ÀßÈ÷¤ÎÀìÌç²È¤È¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¿½ÀÁ¤·¤¿ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë11·î18Æü¤È25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âºÛ¤Ï¤³¤Î¿ÒÌä¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºÆ¿³¤òÇ§¤á¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
