º´²ì¸©·Ù¤ÇDNA´ÕÄê¤ÎÉÔÀµ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï10Æü¤Î²ñ¸«¤Ç´ÕÄê¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¤è¤ê¸·³Ê²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì¸©·Ù¤Ç¤Ï²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬DNA´ÕÄê¤ÎÉÔÀµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï8Æü¡¢¼óÀÊ´Æ»¡´±¤Ê¤É¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ´Æ»¡¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï10Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢´ÕÄê¤Î¼õÍý¤Î¼êÂ³¤¤ä¿ÊÄ½¾õ¶·¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¤è¤ê¸·³Ê²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸©·Ù Ê¡²¬¹°µ£·º»öÉôÄ¹
¡Öº´²ì¸©·Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¿Þ¤ë¡£º´²ì»ö°Æ¤ò·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾»³¤ÎÀÐ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤áº£¸å¤âÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤òÅ¬Àµ¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¡×
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢º´²ì¤ÎÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤Ë²ÊÁÜ¸¦¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤Ë²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢´ÕÄê¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÀµ¤äÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯1Ç¯´Ö¤Ç2282·ï¤ÎDNA´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£