²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10·î11Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¹º½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025¡×¤Î¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 中国・杭州での公演を前にホテル到着を報告「ホテルで待っていたのは China TAからの変わらない愛でした」
Ãæ¹ñ¡¦¹º½£¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ°¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÉÍºê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ayu¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌóÈ¾Æü¤«¤±¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¡Ø¹º½£¡Ù¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï China TA¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¹º½£¤Î¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤âºÆ¤ÓÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë°Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËChina TA¤«¤éÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤¤Äø¤ÎÎÏ¤òÌã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÎGP¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÎËÜÈÖ¡¢¸½ÃÏ¤ÈÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂô»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È°ìºÂ¤Î³§¤ÈÀº°ìÇÕÂçÀÚ¤ËÁö¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Í¡¡¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¡×¡¦¡ÖChinaTA¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤Ë´¶Æ°¡×¡¦¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¡¦¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤â¹º½£¸ø±é¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
