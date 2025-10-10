株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDブランドの三脚・カメラバッグ・双眼鏡などを対象としたキャッシュバックキャンペーンを10月24日（金）から開始する。最大キャッシュバック額は5,000円。

ビデオ用三脚「ALTA PRO 3VL」、トラベル三脚「VESTA GO」、カメラバッグ「ALTA SKY」などが対象。現金書留でキャッシュバック額が還元される。

申し込むには、レシートなどの購入証明をキャンペーンページの応募フォームにアップロードして申請する。

対象製品

三脚

［5,000円対象］

ALTA PRO 3VL 264AV14／ALTA PRO 3VL 264CV14／ALTA PRO 3VL 264CT／ALTA PRO 3VL 304CT

［4,000円対象］

ALTA PRO 3VLT 235AV10／ALTA PRO 3VLT 235CV10／ALTA PRO 3VLT 235AV12／ALTA PRO 3VLT 235CV12

［3,000円対象］

VESTA GO 234AV10／VESTA GO 234CV10／VESTA GO 264AV12／VESTA GO 264CV12

カメラバッグ

［5,000円対象］

ALTA SKY 42／ALTA SKY 62／ALTA SKY 66／ALTA SKY 68／ALTA SKY 69

ALTA FLY 55T／ALTA FLY 58T

VEO SELECT42T BK／VEO SELECT42T GR／VEO SELECT55BT BK／VEO SELECT55BT GR／VEO SELECT58T BK／VEO SELECT58T GR

双眼鏡・単眼鏡

［4,000円対象］

VEO ED 1042／VEO ED 8420／VEO ED 8420M／ENDEAVOR ED 8320

実施期間

2025年10月24日（金）～2026年1月12日（月）

応募締切

2026年1月18日（日）

キャンペーンページ

応募者全員貰える！キャッシュバックキャンペーン｜バンガード（VANGUARD）公式サイト - VANGUARDオフィシャルサイト

還元方法

現金書留（国内宛のみ）