¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×18ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¡¿Ì¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë

18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢41ºÐ¤ÎÈà»á¤Ç¤·¤¿¡£

¤¢¤ëÆü¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°ì¿ÍÌ¼¤ÎÈþ·î¤«¤é¡Ö¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿Êì¡¦Í¥»Ò¡£Èþ·î¤ÏÃæ³Ø»þÂå¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢ÃËÀ­¶²ÉÝ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤É¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÍ¥»Ò¤Ï´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ê¤Þ¤¹¡£

¤±¤ì¤É¡¢Ì¼¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤ÎÃË¡£¤·¤«¤âÈà¤Ï¡¢Èþ·î¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î½Î¹Ö»Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÃË¤¬23ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À­¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÍ¥»Ò¤ÏÆó¿Í¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤º¡¢Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬°­²½¡£¤µ¤é¤Ë»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢Èþ·î¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£

¡ÖÂè1²óÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¿·¿Í¾Þ¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤è¤ëÃíÌÜºî¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï³ªÇµ¤Þ¤èÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦


18ºÐ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹Âç¿Í¤¬¤Þ¤È¤â¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤


¡Ä¸òºÝ¤òµö¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦


¤â¤¦¾¯¤·¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤è


¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¡©Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î


µÕ¤ËÊ¹¤¯¤±¤É


¿Æ¤È¤·¤Æ¿Í¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡©


Ãø¡á³ªÇµ¤Þ¤è¡¿¡ØÌ¼¤¬23ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ù