¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇÄß¤ê¾å¤¬¤ëSL¤ò¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡© ÈþÇª»Ô¤Ç¡ÖC58¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö°ú±Û¤·ÂçºîÀï¡ª¡×12Æü³«ºÅ
»³¸ý¸©ÈþÇª»Ô¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÊSL¡Ë¤Î°ÜÅ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖC58¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö°ú±Û¤·ÂçºîÀï¡ª¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î12Æü(Æü)¤ËÈþÇª»ÔÌò½êÉßÃÏÆâ¤Ç³«ºÅ¡£SL¤ò¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇÄß¤ê¾å¤²¤ëµ®½Å¤Ê¸÷·Ê¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤¿SL¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¡È¤ª°ú±Û¤·¡É¤òÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤
¤³¤ÎC58 36¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈþÇªÀþ¤ò¶î¤±¡¢»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µ¡´Ø¼Ö¤Ç¤¹¡£¶µ°é¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ»ÔÎ©ÈþÇª¿Þ½ñ´ÛÁ°¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉºùÊÂÌÚ¤Î¤¢¤ë²ÏÀîÉßÂ¦¤Ø¤È¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î¤ªÏÃ¤·¡×¡ÊÈþÇªÀþ¤È¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¡Ë¤ä¡¢°ÜÀßºî¶È¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¢°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»Ê²ñ¤ÏÈþÇª»Ô½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤Î¥¦¥Ã¥Á¥£¤µ¤ó¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÈþÇªÀþ¤òÁö¤Ã¤¿SL¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿Å¸¼¨¡¦ÌÏ·¿Å¸¼¨¡ÊN¥²¡¼¥¸¡Ë¡¢SL¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë³¸±þÊçºîÉÊÅ¸¼¨¡ÊÆþÁªºîÉÊ¡Ë¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ìµ±ìÃº¼Â¸³¤äSL´Ì¥Ð¥Ã¥ÁºîÀ®¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î½ÐÅ¹¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î11Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤ÏÈþÇª»ÔÌò½êÃó¼Ö¾ì¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤ÏÈþÇª»Ô¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ø¡ÖC58¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö°ú±Û¤·ÂçºîÀï¡ª¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ù¤Ë·ÇºÜ¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§ÈþÇª»Ô¡Ë
