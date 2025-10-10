¥Ð¥È¥éー3À¤¤È¥Õ¥ë¥·ー¥º¥ó¤ËÎ×¤à¥«¥êー¡ÖËÍ¤é¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¤Î¤É¤Î¥Áー¥à¤È¤âÂÐÅù¤ËÀï¤¨¤ë¡×
¡¡¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢10·î6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë111－103¤Ç¾¡Íø¡£Â³¤¯9Æü¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤Ç¤â¡¢129－123¤ÇÀ©¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç2ÀïÁ´¾¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ò3»î¹ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥á¥ë¥È¥ó¤Ï¥±¥¬¤«¤é²óÉüÃæ¤Ç¡¢1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥»¥¹¡¦¥«¥êー¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤â¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡¢¥É¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥°¥êー¥ó¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー3À¤¤Î¼ç¼´¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·²ÃÆþ¥¢¥ë¡¦¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¤ä¥íー¥Æー¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¥âー¥¼¥¹¡¦¥àー¥Ç¥£ー¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ý¥¸¥§¥à¥¹¥ー¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦¥Òー¥ë¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÆ·ÀÌó¤·¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ß¥ó¥¬¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢9Æü¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¡ÈNBA Today¡É¤Ø¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬¸Ø¤ë¡È¥Ó¥Ã¥°3¡É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¡£¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º°ì¶Ú17Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥êー¤È14Ç¯ÌÜ¤Î¥°¥êー¥ó¡¢¥¥ã¥ê¥¢15Ç¯ÌÜ¤Ç¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ººßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ð¥È¥éー3À¤¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥ë¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤¦¤Î¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°3¤¬½é¤Î¥Õ¥ë¥·ー¥º¥ó¤ØÎ×¤à[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¡¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥«ーHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Î²¼¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¥«¥êー¤È¥°¥êー¥ó¡¢¥¯¥ì¥¤¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¸½¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë·×4ÅÙ¤Î¥êー¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥«¥êー¤È¥°¥êー¥ó¤ÏNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò6ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥È¥éー3À¤¤â¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È»þÂå¤Ë2ÅÙ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂçÉñÂæ¤ØÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡22Æü¤Î¥ì¥¤¥«ー¥ºÀï¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï82»î¹ç¤¢¤ê¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤â4¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤ÇÁê¼ê¤è¤ê¤âÀè¤Ë4¾¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥°¥êー¥ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¡Ê4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÏÃ¤¹¤È¤¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¶¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤ØÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¸½¼Â¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£·ò¹¯ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤ËÅÝ¤»¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥Ð¥È¥éー3À¤¤¬¥È¥ìー¥É¤ÇÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Âè7¥·ー¥É¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ø¿Ê½Ð¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂè2¥·ー¥É¤Î¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤ò4¾¡3ÇÔ¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÎÁ°¤Ë1¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡£¤¿¤À¡¢¥«¥êー¤¬¥·¥êー¥º½éÀï¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍâÂè2Àï¤«¤éÁ´µÙ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ðー¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»ÏÆ°¤µ¤»¤Æ·Þ¤¨¤ëº£¥·ー¥º¥ó¡£¥«¥êー¤â¸½ºß¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ë¤ÏÀµÅö¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥§¥¹¥È¤Ë¤¤¤ë¤É¤Î¥Áー¥à¤È¤âÂÐÅù¤ËÀï¤¨¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾ò·ï¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡£2022Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤·¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤³¤Î¥Áー¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¥Áー¥à¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¿®¤¸¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢10ÅÀËþÅÀ¤ÇÀäÂÐ¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥«¥êー¤Î¥·¥åー¥ÈÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÁê¼ê¤òÊø¤¹¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤À¤¬¡¢1ÂÐ1¤«¤é¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ë¥Ð¥È¥éー3À¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Êº£¥·ー¥º¥ó¤â¡Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¸¥ßー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢39ºÐ¤Î¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¡¢37ºÐ¤Î¥«¥êー¡¢36ºÐ¤Î¥Ð¥È¥éー3À¤¡¢35ºÐ¤Î¥°¥êー¥ó¤È¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤¬¼ç¼´¤òÌ³¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ÎðÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ë¼ã¼ê¤ÈÃæ·ø¤ò¤¦¤Þ¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤»¤ÆÄ¹Ãú¾ì¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºòµ¨½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¹¥¥²ー¥à½¸¡ª