¡Ö²¶¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¡×Ë½¸ÀÅ¹Ä¹¤Ë¼ºË¾¡ªµëÎÁ¸º³Û¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¿¦¾ìÃ¦½Ð·à¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Ì¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó(@yuppe2)¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¤äInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡ØÌµÇ½¥¯¥º¾å»Ê¤Ø¤ÎµÕ½± 32ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¿¦¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¿¦¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¿ÍÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¤æ¤¤Ï¡¢µëÎÁ¤¬°ÊÁ°¤Î1.3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹¥¾ò·ï¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÀÎ¤Î¾å»Ê¡¦ÀÞÀî¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÇÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÞÀî¤Ï¡Ö²¶¤ÎÅ¹¤À¤«¤é²¶¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒ¤Ë¤Þ¤ÇË½¸À¤òÅÇ¤¯Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ¾¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦²£Ë½¤Ê¾å»Ê¤Ø¤Î¼ºË¾¤È¡¢¿¦¾ì¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð·à¤òÉÁ¤¤¤¿ºî¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÃæ¤ÎË½¸À°Ê³°¤Ë¾å»Ê¡¦ÀÞÀî¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âà¿¦¸å¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿µëÎÁ¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤«¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¿¤Á¤â¡¢Âà¿¦¸å¤ËµëÎÁ¤Î·ï¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÞÀî¤¬¾ï½¬Åª¤ËÉÔÅö¤Ê¸º³Û¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¿¦¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤ËÆÉ¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î¤¿ÆÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë½÷À¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¡£¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î½÷À¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºîÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¼«¿È¤¬ÆÀ¤¿¶µ·±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£