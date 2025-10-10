JR»Í¹ñ¤¬¹áÀî¸©¤Ë3¸®ÌÜ¤Î´Ê°×½É½ê¥ªー¥×¥ó¤Ø¡¡ÃÛ39Ç¯¤ÎÌ±²È¤ò²þ½¤¤·4¤Ä¤ÎµÒ¼¼¡¡1ÇñÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Ç1¿Í6,000±ß¤«¤é
JR»Í¹ñ¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹áÀî¸©¤Ç3¸®ÌÜ¤È¤Ê¤ë´Ê°×½É½ê¤ò¹â¾¾»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤¦¡Ê9Æü¡ËÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JR¹â¾¾±Ø¤Ë¶á¤¤¹â¾¾»ÔÀ¾¤Î´ÝÄ®¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖSetoliveÊÌÅ¡¡¦by4SSTAY¡×¤Ç¤¹¡£
JR»Í¹ñ¤Ï¶õ¤²È¤ä¶õ¤Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤òÆÁÅç¸©¤È¹áÀî¸©¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÛ39Ç¯¤ÎÌ±²È¤ò²þ½¤¤·¡¢4¤Ä¤ÎµÒ¼¼¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÎÁ¶â¤Ï1ÇñÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Ç1¿Í6,000±ß¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÊJR»Í¹ñ»ö¶È³«È¯ËÜÉô¡¡¸Í³áÈþÎ¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÂÚºß¥Ëー¥º¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÅç¤Ø»³¤ØÎÙ¤Î¸©¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
º£·î¡Ê10·î¡Ë19Æü¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£