¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÍß¤·¤¤µ¡Ç½¡¢Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ä´¸÷¡¦ÊÐ¸÷¡¦UV¥«¥Ã¥ÈÅëºÜ¤ÇÄ¶·ÚÎÌ
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Õ¤¤¤ËÆü¸þ¤«¤éÆü±¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ì½Ö¡¢»ë³¦¤òÃ¥¤ï¤ì¤«¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖSorge¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤Î¥Ü¥¹¥ê¥ó¥È¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¸÷¤ÎÍîº¹¡É¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°Ä´¸÷¤ÈÊÐ¸÷µ¡Ç½¡¢¤½¤·¤ÆUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Þ¤Ç¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSorge¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤«¤é¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤«¤±¤ä¤¹¤¤¥Ü¥¹¥ê¥ó¥È¥ó·¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥º¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´Àá
¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£ÌÚ±¢¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖSorge¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤Î¼«Æ°Ä´¸÷µ¡Ç½¤¬»ç³°ÀþÎÌ¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎÇ»ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÐ¸÷µ¡Ç½¤¬Ï©ÌÌ¤ä¿åÌÌ¤«¤é¤Î¸÷¤ÎÍðÈ¿¼Í¤ò¥«¥Ã¥È¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È¼«Á³¤Ë±Ç¤¨¤ë¡É¥Õ¥ì¡¼¥à
¡ÖSorge¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤Îº£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î·Á¾õ¤Ë¥Ü¥¹¥ê¥ó¥È¥ó·¿¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥¹¥È¥ó·¿¤ÎÃÎÅª¤µ¤È¡¢¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó·¿¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤ÏÉâ¤¤¬¤Á¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤â¡¢ÍÏ¤±¹þ¤à¤É¤³¤í¤«¡È¼«Á³¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ÉÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Æü¾ï¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ì¤Ë¤â¡¢¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤ë´é¡É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡ÖSorge¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
24g¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¹ü³Ê¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤ï¤º¤«24g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¹ü³Ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀß·×¤Ï¡¢É¡¶Ú¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¤º¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¼ª¤Î¤«¤«¤ê¤â¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±·Ú¤¯¤Æ¤â¡¢¥¸¥ç¥°¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¡£¤Þ¤ë¤Ç´é¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÁõÃå´¶¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ª¹¾¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë»Å¾å¤²¹©Äø
¤â¤¦°ì¤Ä¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬À½Â¤ÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¡£¤½¤³¤Ë¡¢Ê¡°æ¡¦»ª¹¾¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬º²¤ò¹þ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£µ¡³£¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÈÁ¡ºÙ¤µ¤Î¶³¦Àþ¡É¤ò¡¢Èà¤é¤Ï¼êºî¶È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÌÜ¤ò¼é¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖSorge¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥ì¥ó¥º¤Î¿§¤ÏÁ´5¿§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
2025Ç¯6·î10Æü¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Image: 1banbo4
Source: CoSTORY