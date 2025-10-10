トレッキングモデル

株式会社モンベルは、2025年秋冬シーズンの新製品として、防風・透湿性フィルム「クリマバリア」を仕様したグローブシリーズをリニューアルした。トレッキングモデルや日常使いモデルなど、仕様の異なるモデルをラインアップ。防風性能を維持しながら、しなやかさと使いやすさを向上させたという。

クリマバリアは、防風・透湿性フィルムをシェル素材と起毛地で挟み込んだ素材で、高い保温性とストレッチ性を備える。今回の改良では、全モデルでストレッチ性のある生地を採用することで、フィット感と操作感覚を高めたとする。

新シリーズはそれぞれ想定用途の異なる7製品を展開。トレッキングに特化したモデル、冬期登山のインナーグローブとして使える薄手モデル、そして日常使いに適したシンプルなモデルの3つのカテゴリーに分かれる。

全モデルで指先と手のひらに滑り止め加工を施し、多くのモデルがタッチパネル操作に対応している。

トレッキングモデル

手首に寒気の侵入を防ぐニット地を配したのが特徴。両面起毛地で保温性を重視したサーマルグローブ、表地に撥水加工を施し雪が付きにくい設計のグローブ、着用したまま指先を出せるスリット付きのミトンの3種類を用意した。いずれも肌寒い時期から残雪期のトレッキングまで対応する。

クリマバリア トレッキング サーマルグローブ

ブラック

クリマバリア トレッキンググローブ

カラー：ブラック、ネイビー（男性用）／ブラック、アイボリー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：67g（男性用）／57g（女性用） 価格：4,500円（男女共通）

オレンジ

クリマバリア トレッキングミトン

カラー：ブラック、ネイビー、オレンジ（男性用）／ブルーグリーン、ブラック、ライトグレー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：75g（男性用）／65g（女性用） 価格：4,000円（男女共通）

ライトグレー

インナーグローブ対応モデル

カラー：ブラック、ライトグレー（男女兼用） サイズ：S、M、L、XL（男女兼用） 平均重量：49g（男女兼用） 価格：4,000円（男女共通）

単体での使用のほか、アウターグローブと組み合わせて使用できる薄手のモデル。

クリマバリア ライトグローブ

イエロー

日常使い向けモデル

カラー：ブラック、イエロー（男女兼用） サイズ：S、M、L、XL（男女兼用） 平均重量：29g（男女兼用） 価格：3,300円（男女共通）

シンプルなデザインで、両面起毛地のサーマルグローブとサーマルミトン、表地に撥水加工を施したグローブの3種類を用意した。普段使いから残雪期のトレッキングまで幅広く活躍するという。

クリマバリア サーマルグローブ

ネイビー

クリマバリア サーマルミトン

カラー：ブラック、ネイビー（男性用）／アイボリー、ネイビー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：64g（男性用）／55g（女性用） 価格：3,300円（男女共通）

アイボリー

クリマバリア グローブ

カラー：ブラック、アイボリー（男女兼用） サイズ：S、M、L、XL（男女兼用） 平均重量：56g（男女兼用） 価格：3,000円（男女共通）

ブラック

カラー：ブラック、ライトグレー、ネイビー（男性用）／ブルーグリーン、ブラック、ライトグレー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：47g（男性用）／42g（女性用） 価格：3,100円（男女共通）