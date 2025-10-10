モンベルの防風グローブ「クリマバリア」シリーズが刷新／フィット感と操作感覚が向上
株式会社モンベルは、2025年秋冬シーズンの新製品として、防風・透湿性フィルム「クリマバリア」を仕様したグローブシリーズをリニューアルした。トレッキングモデルや日常使いモデルなど、仕様の異なるモデルをラインアップ。防風性能を維持しながら、しなやかさと使いやすさを向上させたという。
クリマバリアは、防風・透湿性フィルムをシェル素材と起毛地で挟み込んだ素材で、高い保温性とストレッチ性を備える。今回の改良では、全モデルでストレッチ性のある生地を採用することで、フィット感と操作感覚を高めたとする。
新シリーズはそれぞれ想定用途の異なる7製品を展開。トレッキングに特化したモデル、冬期登山のインナーグローブとして使える薄手モデル、そして日常使いに適したシンプルなモデルの3つのカテゴリーに分かれる。
全モデルで指先と手のひらに滑り止め加工を施し、多くのモデルがタッチパネル操作に対応している。
トレッキングモデル
手首に寒気の侵入を防ぐニット地を配したのが特徴。両面起毛地で保温性を重視したサーマルグローブ、表地に撥水加工を施し雪が付きにくい設計のグローブ、着用したまま指先を出せるスリット付きのミトンの3種類を用意した。いずれも肌寒い時期から残雪期のトレッキングまで対応する。
クリマバリア トレッキング サーマルグローブ
ブラックカラー：ブラック、ネイビー（男性用）／ブラック、アイボリー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：67g（男性用）／57g（女性用） 価格：4,500円（男女共通）
クリマバリア トレッキンググローブ
オレンジカラー：ブラック、ネイビー、オレンジ（男性用）／ブルーグリーン、ブラック、ライトグレー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：75g（男性用）／65g（女性用） 価格：4,000円（男女共通）
クリマバリア トレッキングミトン
ライトグレーカラー：ブラック、ライトグレー（男女兼用） サイズ：S、M、L、XL（男女兼用） 平均重量：49g（男女兼用） 価格：4,000円（男女共通）
インナーグローブ対応モデル
単体での使用のほか、アウターグローブと組み合わせて使用できる薄手のモデル。
クリマバリア ライトグローブ
イエローカラー：ブラック、イエロー（男女兼用） サイズ：S、M、L、XL（男女兼用） 平均重量：29g（男女兼用） 価格：3,300円（男女共通）
日常使い向けモデル
シンプルなデザインで、両面起毛地のサーマルグローブとサーマルミトン、表地に撥水加工を施したグローブの3種類を用意した。普段使いから残雪期のトレッキングまで幅広く活躍するという。
クリマバリア サーマルグローブ
ネイビーカラー：ブラック、ネイビー（男性用）／アイボリー、ネイビー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：64g（男性用）／55g（女性用） 価格：3,300円（男女共通）
クリマバリア サーマルミトン
アイボリーカラー：ブラック、アイボリー（男女兼用） サイズ：S、M、L、XL（男女兼用） 平均重量：56g（男女兼用） 価格：3,000円（男女共通）
クリマバリア グローブ
ブラックカラー：ブラック、ライトグレー、ネイビー（男性用）／ブルーグリーン、ブラック、ライトグレー（女性用） サイズ：S、M、L、XL（男性用）／S、M、L（女性用） 平均重量：47g（男性用）／42g（女性用） 価格：3,100円（男女共通）