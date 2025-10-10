¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤òÎ¹¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Î¶õ´Ö¤Ø¡ªMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ØWonder Museum¡Ù¤Î¾ÜºÙ¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Mrs. GREEN APPLE¤¬¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ÖWonder Museum¡×¡Ù¤Î²ñ¾ì¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¡£
Åìµþ²ñ¾ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×Ç¯²ñ°÷ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¢£Åìµþ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤Ç½ç¼¡³«ºÅ
10·î10Æü0»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÍÇ¡¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ÖWonder Museum¡×¡Ù¤Ï¡¢12·î6Æü¤«¤éÅìµþ¡¦TOKYO NODE GALLERY A/B/C¡¢2026Ç¯2·î7Æü¤«¤éÊ¡²¬¡¦ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL¡¢3·î2Æü¤«¤éÂçºå¡¦VS.¡Ê¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÆâ¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¢Gu¡Ë¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÉÔ»×µÄ¤Î¶õ´Ö¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥»¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ÖWonder Museum¡×¡Ù
12/06¡ÊÅÚ¡Ë～2026/01/09¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦TOKYO NODE GALLERY A/B/C
02/07¡ÊÅÚ¡Ë～02/21¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
03/02¡Ê·î¡Ë～03/31¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦VS.¡Ê¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÆâ¡Ë
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGOOD DAY¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ÖWonder Museum¡×¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com