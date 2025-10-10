東武池袋で「クロミ 20周年おめでとうフェア」開催、古家野雄紀氏とのコラボも
東武百貨店 池袋本店は10月9日〜11月5日、サンリオのキャラクター「クロミ」の20周年を記念した「クロミ 20周年おめでとうフェア」を開催する。
「クロミ 20周年おめでとうフェア」
同企画では、クロミの商品を展開。
ブルーミング中西では「ハンカチーフ」(各2,750円)、インターモード川辺では「ランチトートバッグ」(各2,200円)、たち吉では「クロミ 花唐草グラス」(3,300円)を販売する。
パティスリー モンシェールでは、10月22日までの期間・数量限定スイーツ「クロミ王国ロール」(735円)が登場。
10月14日までの期間には、日本画の伝統を引き継ぐ古家野雄紀氏とのコラボによる「東武 秋の絵画市2025」も実施する。
また、対象商品を購入した先着1,600人には、オリジナルショッパーのプレゼントも用意している。
(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661667
