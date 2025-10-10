¾¾ËÜ¼ãºÚ¡ÈÆ´¤ì¤Î½÷À¡É¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¡¡±Ç²èº×¤Ç¤Î½é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë´î¤Ó
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²°³°±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHIBIYA CINEMA FESTIVAL 2025¡Ù¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½÷Àµ¼Ô±Ç²è¾Þ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾ËÜ¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡Ä¡ª¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ËÜ¼ãºÚ
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À´ÆÆÄ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢½÷À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë±Ç²è¤òÉ½¾´¤¹¤ë½÷À±Ç²èµ¼Ô32¿Í¤Ë¤è¤ë±Ç²è¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ìî³°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤è¤êÀ²¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤³¤¦¤·¤Æ¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ëº£¸å¤â±Ç²è¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»ä¡¢¼Â¤Ï±Ç²èº×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÊâ¤¯¤Î¤Ï½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¼«¿È¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¡£¾²¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇØÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¡¢²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡Ö½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤¬¡¢¡Ø¶ò¹ÔÏ¿¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Êú¤¤¤¿´¶¾ð¤¬º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â±Ç²è¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡½é¤Î±Ç²è´ÛÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öµ²±¤¬¤¿¤·¤«¤Ê¤é¡£Ä»¼è¤ÎÅÄ¼Ë¤ÎÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ¡¹¡¹¡¹¾å±Ç¤È¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤È¤Ê¤Ë¤«¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬Ç¾Î¢¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¤¢¤Î²»¤È¤«¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤¬±Ç²è¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµ±¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈë¤±¤Ä¡×¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¡¢Âç¤¤¯¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¡£¡Ø¤Ï¤¤¡ª¤¤ç¤¦1Æü»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢°¦Ç¤ËÌþ¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤·¤¿¤Î¤³¤È°ìÃ¶Ëº¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌþ¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Öº£¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ½þ¤Î°¦¾ð¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡Ä¡ª¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ËÜ¼ãºÚ
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À´ÆÆÄ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢½÷À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë±Ç²è¤òÉ½¾´¤¹¤ë½÷À±Ç²èµ¼Ô32¿Í¤Ë¤è¤ë±Ç²è¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»ä¡¢¼Â¤Ï±Ç²èº×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÊâ¤¯¤Î¤Ï½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¼«¿È¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¡£¾²¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇØÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¡¢²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡Ö½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤¬¡¢¡Ø¶ò¹ÔÏ¿¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Êú¤¤¤¿´¶¾ð¤¬º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â±Ç²è¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡½é¤Î±Ç²è´ÛÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öµ²±¤¬¤¿¤·¤«¤Ê¤é¡£Ä»¼è¤ÎÅÄ¼Ë¤ÎÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ¡¹¡¹¡¹¾å±Ç¤È¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤È¤Ê¤Ë¤«¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬Ç¾Î¢¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¤¢¤Î²»¤È¤«¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤¬±Ç²è¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµ±¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈë¤±¤Ä¡×¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¡¢Âç¤¤¯¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¡£¡Ø¤Ï¤¤¡ª¤¤ç¤¦1Æü»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢°¦Ç¤ËÌþ¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤·¤¿¤Î¤³¤È°ìÃ¶Ëº¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌþ¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Öº£¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ½þ¤Î°¦¾ð¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£