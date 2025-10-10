¡È»ûÌ©ÅÙÆüËÜ°ì¡ÉÂçºåÉÜ¡¢Ê©Áü¤ÎÂ¿¤¤»û¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¡È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊî»§¡É¡õµµ¤Ë¾è¤Ã¤¿Àé¼ê´Ñ²»Áü¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¤¢¤¹11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå43»ÔÄ®Â¼¤òÂçÄ´ºº¡ªÃ¯¤âÃÎ¤é¤ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¸å7¡§54¡Á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ©Áü¤¬Â¿¤¤¤ª»û¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤¬Ì¾Êª¡ª»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹âÄÐ»Ô¤Î½ãµÊÃã
¡¡¤ª»û¤Î¿ô¤¬Á´¹ñºÇÂ¿¡¢¤Ê¤ó¤È3277¥«½ê¤ò¸Ø¤ë¡È»ûÌ©ÅÙÆüËÜ°ì¡É¤ÎÂçºåÉÜ¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ª»û¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ©Áü¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£Îò»Ë¤¢¤ëÌ¾Ñë¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤ª»û¤Þ¤Ç¡È¤ª»û¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤¬ÆÃÊÌ²òÀâ¡£
¡¡¶áÅ´Æ£°æ»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤¹¤°¤Î¡Ö³ë°æ»û¡Ê¤Õ¤¸¤¤¤Ç¤é¡Ë¡×¤Ï¡¢É´ºÑ¤«¤é¤ÎÅÏÍè¿Í¡¦³ë°æ»á¤¬8À¤µª¤ËÁÏ·ú¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¤ª»û¡£ËÜÂº¤Ï¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤·¤«³«Ä¢¤µ¤ì¤Ê¤¤¹ñÊõ¡Ö½½°ìÌÌÀé¼êÀé´ã´Ñ²»Êî»§¡×¡£ÆüËÜºÇ¸Å¤È¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÀéËÜ°Ê¾å¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÀé¼ê´Ñ²»¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¡£¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö°¤ÌïÂËÆó½½¸ÞÊî»§Áü¡×¡£ÄÌ¾Î¡È³ÚÃÄÊî»§¡É¤ä¡È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÊî»§¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤¿Ê©Áü¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºåµÞ¡¦JR¤Î±ØÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁí»ý»û¡×¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢Éã¤¬½õ¤±¤¿Âçµµ¤¬Â©»Ò¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Èµµ¤Î²¸ÊÖ¤·ÅÁÀâ¡É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂº¤ÎÀé¼ê´Ñ²»Áü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Èµµ¤Ë¾è¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤À¤½¤¦¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¤·Á¤Ï¡¢Ê©Áü¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÀôÆî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄ¹·Ä»û¡×¡¢Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¤Î¡ÖÁ´¶½»û¡×¡¢Ç½ÀªÄ®¤Î¡Ö¼·Êõ»û¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ°ì°Ì¤Ï¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
MC¡§ÃæÀî²È¡Ê¼é¸ý»Ô½Ð¿È¡Ë
¥²¥¹¥È¡§Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¡Ë¡¢Æ£°æÎ´¡ÊËÃæ»Ô½Ð¿È¡Ë
²òÀâ¡§Å¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤¬Ì¾Êª¡ª»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹âÄÐ»Ô¤Î½ãµÊÃã
¡¡¤ª»û¤Î¿ô¤¬Á´¹ñºÇÂ¿¡¢¤Ê¤ó¤È3277¥«½ê¤ò¸Ø¤ë¡È»ûÌ©ÅÙÆüËÜ°ì¡É¤ÎÂçºåÉÜ¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ª»û¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ©Áü¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£Îò»Ë¤¢¤ëÌ¾Ñë¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤ª»û¤Þ¤Ç¡È¤ª»û¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤¬ÆÃÊÌ²òÀâ¡£
¡¡ºåµÞ¡¦JR¤Î±ØÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁí»ý»û¡×¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢Éã¤¬½õ¤±¤¿Âçµµ¤¬Â©»Ò¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Èµµ¤Î²¸ÊÖ¤·ÅÁÀâ¡É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂº¤ÎÀé¼ê´Ñ²»Áü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Èµµ¤Ë¾è¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤À¤½¤¦¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¤·Á¤Ï¡¢Ê©Áü¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÀôÆî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄ¹·Ä»û¡×¡¢Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¤Î¡ÖÁ´¶½»û¡×¡¢Ç½ÀªÄ®¤Î¡Ö¼·Êõ»û¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ°ì°Ì¤Ï¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
MC¡§ÃæÀî²È¡Ê¼é¸ý»Ô½Ð¿È¡Ë
¥²¥¹¥È¡§Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¡Ë¡¢Æ£°æÎ´¡ÊËÃæ»Ô½Ð¿È¡Ë
²òÀâ¡§Å¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë